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وزير النفط يبرر رفضه قرار" البحسني" بتغيير مدير الشركة وتعيين البديل (وثيقة)

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مقر وزارة النفط

*يمن برس -حضرموت

برر وزير النفط والمعادن أوس عبد الله العود، رفضه قرار محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، بتغيير مدير شركة النفط الحالي، وتعيين بديلاً له.



وذكر وزير النفط والمعادن في رسالته الرسمية، التي وجهها لرئيس الوزراء معين عبد الملك، أنه رافضاً ومعترضاً، لأي قرار يصدر خارج الأطر واللوائح القانونية في وزارة النفط.



وأكد بحسب إفادة الأخ نائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، أن المدير عبد الرحمن عيضه بلفاس "تميزت إدارته بالكفاءة، وذلك في إدارة الفرع، منذ توليه منصبه وقام بإعادة تشغيل الشركة، بعد أن كانت متوقفة عن العمل لفترة زمنية طويلة"



يذكر أن محافظ حضرموت أصدر قرار نهاية الشهر الماضي بتكليف خالد عمر خميس بن حترش، بإدارة فرع شركة النفط بالوادي بدلاً من عبد الرحمن عيضه بلفاس لكن الأخير قوبل بالرفض.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك برر وزير النفط والمعادن أوس عبد الله العود، رفضه قرار محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، بتغيير مدير شركة النفط الحالي، وتعيين بديلاً له.وذكر وزير النفط والمعادن في رسالته الرسمية، التي وجهها لرئيس الوزراء معين عبد الملك، أنه رافضاً ومعترضاً، لأي قرار يصدر خارج الأطر واللوائح القانونية في وزارة النفط.وأكد بحسب إفادة الأخ نائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، أن المدير عبد الرحمن عيضه بلفاس "تميزت إدارته بالكفاءة، وذلك في إدارة الفرع، منذ توليه منصبه وقام بإعادة تشغيل الشركة، بعد أن كانت متوقفة عن العمل لفترة زمنية طويلة"يذكر أن محافظ حضرموت أصدر قرار نهاية الشهر الماضي بتكليف خالد عمر خميس بن حترش، بإدارة فرع شركة النفط بالوادي بدلاً من عبد الرحمن عيضه بلفاس لكن الأخير قوبل بالرفض.







وزير النفط البحسني العود شركة النفط حترش



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