وكالة : الأطفال في صنعاء يتعلمون في مدارس مدمرة

*يمن برس - وكالات
قال تقرير صحافي، إن حوالي 400 طالب وطالبة يواصلون تعليمهم الابتدائي وسط برد الشتاء القارس، في إحدى المدارس صنعاء.
وأوضحت وكالة (شينخوا)، أن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية يتلقون تعليمهم في مدرسة مدمرة بمنطقة الرحبة شمال صنعاء، ويصلون إلى المدرسة سيراً على الأقدام في الصباح الباكر مع بدء دخول فصل الشتاء.
ويتلقى الطلاب الدراسة في العراء في فناء مدرسة يحيى مذكور منذ انقلاب جماعة الحوثي المسلحة، في سبتمبر 2014.
وتعرضت المدرسة، إلى جانب العديد من المدارس، لغارات، وأصبحت اليوم خارج الخدمة ويتلقى الطلاب الآن الدروس بالقرب من ظل الجدران المتهالكة لتلك المدارس المدمرة أو في ساحاتها المليئة بالشظايا. وتفتقر المدرسة إلى الإمكانيات والوسائل التعليمية، حيث يدرس الطلاب على الأرض لعدم توفر طاولات أو كراسي للمعملين، ما يضطرهم لتقديم دروسهم في الهواء الطلق.
وتسببت الحرب في حرمان نحو 2 مليون طفل من التعليم، في حين يتعرض تعليم 3.7 مليون طفل آخر للخطر بسبب عدم دفع رواتب المعلمين، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من بين خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للصراع، حسب (اليونيسيف).
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