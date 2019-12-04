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الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز السفن النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 06:05:00 مساءً

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سفن نفطية
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سفن نفطية

*يمن برس -متابعات
اتهمت جماعة الحوثي اليوم التحالف العربي باحتجاز 13 سفينة تحمل وقوداً ومواداً غذائية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ونقل موقع قناة “المسيرة” الإلكتروني التابعة للجماعة أن التحالف يحتجز 13 سفينة قبالة ميناء جازان جنوب السعودية.

وأكدت الجماعة أن السفن الـ”13″ لديها تصاريح أممية، وهي تحمل مواداً غذائية ومشتقات نفطية.

وكان التحالف قد سمح بالدخول قبل شهر لسفن كانت تحمل مشتقات نفطية بعد احتجازها لأشهر، أدى ذلك إلى أزمة خانقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وفي ذات السياق أوضحت الحكومة في بيانات سابقة أن سبب احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية يعود إلى إجبار جماعة الحوثي للتجار على مخالفة قرارات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتنظيم استيراد النفط.

وكانت الحكومة قد أصدرت القرار 75 لعام 2018 الذي يلزم تجار الوقود بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تحصل عليه الجماعة مجاناً وتبيعه في السوق السوداء، لجهة تمويل حربها ضد الحكومة.


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خاص - يمن برس

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