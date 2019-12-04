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اتفاق الرياض على كف عفريت والحكومة تحذر من مغبة إفشاله

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*يمن برس - متابعة خاصة





حذر رئيس الحكومة الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، من أي محاولة لإفشال اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي، معتبرا ذلك "محاولة لتوجيه البلاد نحو مسار الهدم مجددا".



وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الرسمية سبأ.



وأضاف عبدالملك، أن "اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي".



وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي عمل لجنته العسكرية المشتركة في تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري الخاصين باتفاق الرياض، وعرقلتها تسليم بعض المواقع العسكرية في عدن.



ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة.



وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذر رئيس الحكومة الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، من أي محاولة لإفشال اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي، معتبرا ذلك "محاولة لتوجيه البلاد نحو مسار الهدم مجددا".وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الرسمية سبأ.وأضاف عبدالملك، أن "اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي".وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي عمل لجنته العسكرية المشتركة في تنفيذ الملحقين الأمني والعسكري الخاصين باتفاق الرياض، وعرقلتها تسليم بعض المواقع العسكرية في عدن.ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة.وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.







عدن اتفاق الرياض



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