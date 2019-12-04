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قرار مفاجئ بإغلاق قناة مشهورة يمتلكها رجل أعمال عربي في مصر
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 07:41:00 مساءً

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قرار مفاجئ بإغلاق قناة مشهورة يمتلكها رجل أعمال عربي في مصر

*يمن برس -متابعة خاصة
صدر قرار مفاجئ من مالك قناة "TEN" المصرية بإغلاقها ووقف البث نهاية العام الجاري، مما أدى إلى ارتباك في صفوف العاملين بالمحطة.

وقال عاملون في قناة TEN إنهم حتى الآن لم يتم إخطارهم رسميا بإغلاق القناة، بما في ذلك المذيعون، لكن اجتماعا بين إدارة القناة والمالكين سيعقد مساء اليوم لتوضيح كل الأمور.

وأضاف العاملون أنهم مستمرون في تأدية مهامهم، سواء المعدين أو الفنيين، لحين إبلاغهم رسميا بمصير القناة، وحقيقة الأنباء عن غلقها بعد شهر من الآن.

وكانت مصادر قد كشفت أن إدارة القناة قررت بالفعل إغلاقها، وذلك لأسباب تعود لرغبة الممول الرئيسي لها.

وأضاف المصدر أن المسؤول عن تمويل القناة، وهو رجل أعمال عربي، أبلغ الإدارة نيته إغلاق القناة بسبب ضعف عوائد الإعلانات، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها القناة منذ استحواذه عليها، وأمهل الإدارة الحالية فرصة لمحاولة وقف نزيف الخسائر، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

واستكمل المصدر بأن القناة أبلغت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، بقطع البث عن القناة في توقيت معين، سيتم الإعلان عنه في الاجتماع القادم.

وتأسست القناة في عام 2015، وذلك في علامة تجارية لقناة التحرير التي تأسست عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم انتقلت ملكيتها إلى رجل أعمال إماراتي، و يرأسها الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويأتي نشأت الديهي، نائبا لرئيس المحطة.


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خاص - يمن برس

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