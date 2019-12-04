الآلاف يحيون ذكرى مقتل صالح في الحديدة

*يمن برس - خاص
احتشد الآلاف من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام لإحياء الذكرى الثانية لمقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في مهرجان شعبي شهدته مدينة الخوخة (جنوب الحديدة).
وحمل المشاركون في الفعالية لافتات تمجد الرئيس السابق صالح ورفيقه الراحل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، إلى جانب حملهم شعارات مناهضة للوجود الحوثي.
وفي مثل هذا اليوم من شهر ديسمبر 2017، قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا في مواجهات مع مسلحين حوثيين في العاصمة صنعاء.
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