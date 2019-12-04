 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قيادي حوثي بارز يصف صالح بـ"الزعيم" ويكشف كيف نجا طارق
قيادي حوثي بارز يصف صالح بـ"الزعيم" ويكشف كيف نجا طارق
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 08:35:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
صالح
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
صالح

*يمن برس - خاص
كشف القيادي الحوثي محمد البخيتي عن كيفية نجاة طارق صالح ومقتل عمه الرئيس الأسبق الصالح في انتفاضة ديسمبر 2017.

وقال البخيتي في تغريدة على "تويتر" رصدها "يمن برس" إن صالح نزل من احدى السيارات المدرعة بمتوجهاً نحو طارق وسأله "ايش رأيك نقبل بالاقامة الجبرية ونشترط عليهم أن تكون هنا وينسحبو؟ رد طارق: لا اطلع".

وأضاف "كان هدف طارق من إخراج عمه علناً في موكب من السيارات ومن بين القوات التي كانت تحاصر المكان من كل الجهات وتستعد لإقتحامه هو التغطية على طريق هروبه الآمن، وهكذا قتل الزعيم وسلم قائد حراسته" وفق قوله.

وتابع: "علي صالح أعلن حرب شاملة على أنصار الله إما أن تنتهي بقتله أو بقتل السيد" مختتماً بالقول "لم نغلق باب الحوار مع صالح حتى آخر لحظات حياته".

 وفي الرابع من ديسمبر 2017، قَتل الحوثيون الرئيس السابق صالح بعد دعوته لانتفاضة شعبية ضدهم وخوض اشتباكات ضد مسلحيهم دامت ثلاثة أيام في العاصمة صنعاء.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2620
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©