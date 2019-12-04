قيادي حوثي بارز يصف صالح بـ"الزعيم" ويكشف كيف نجا طارق

*يمن برس - خاص
كشف القيادي الحوثي محمد البخيتي عن كيفية نجاة طارق صالح ومقتل عمه الرئيس الأسبق الصالح في انتفاضة ديسمبر 2017.
وقال البخيتي في تغريدة على "تويتر" رصدها "يمن برس" إن صالح نزل من احدى السيارات المدرعة بمتوجهاً نحو طارق وسأله "ايش رأيك نقبل بالاقامة الجبرية ونشترط عليهم أن تكون هنا وينسحبو؟ رد طارق: لا اطلع".
وأضاف "كان هدف طارق من إخراج عمه علناً في موكب من السيارات ومن بين القوات التي كانت تحاصر المكان من كل الجهات وتستعد لإقتحامه هو التغطية على طريق هروبه الآمن، وهكذا قتل الزعيم وسلم قائد حراسته" وفق قوله.
وتابع: "علي صالح أعلن حرب شاملة على أنصار الله إما أن تنتهي بقتله أو بقتل السيد" مختتماً بالقول "لم نغلق باب الحوار مع صالح حتى آخر لحظات حياته".
وفي الرابع من ديسمبر 2017، قَتل الحوثيون الرئيس السابق صالح بعد دعوته لانتفاضة شعبية ضدهم وخوض اشتباكات ضد مسلحيهم دامت ثلاثة أيام في العاصمة صنعاء.
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