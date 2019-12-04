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جامعة تعز تنظم وقفة احتجاجية وتصدر هذا البيان الهام
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 08:38:00 مساءً

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وقفة احتجاجية في جامعة تعز
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وقفة احتجاجية في جامعة تعز

*يمن برس -تعز
نظم العشرات من الأكاديميين والطلاب في جامعة تعز اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المتورطين في حادثة محاولة اغتيال رئيس الجامعة ومقتل مرافقه.
 
وجاءت الوقفة بالتزامن مع الذكرى الأولى لمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي ومقتل مرافقه موفق الشميري برصاص مسلحين مجهولين.

وطالب بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية  أجهزة السلطة المحلية والجهات الأمنية والقضائية في المحافظة في تطبيق القانون. محملا إياها المسؤولية الكاملة في إلقاء القبض على بقية الجناة والتعامل بجديه وحزم مع القضية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
 
كما طالب البيان بتوفير الحماية المطلوبة لقيادة الجامعة وجميع منتسبيها وتوفير البيئة الآمنة والمناخ المناسب لعمل قيادة الجامعة.
 
وعبر البيان عن تأييد أي قرارات تصعيدية يتخذها مجلس الجامعة في حالة تقصير بإجراءات هذه القضية ويتمسك جميع منتسبي الجامعة بالحق القانوني في الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية والتصعيدية.


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خاص - يمن برس

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