|
انهيار كبير للريال اليمني في صنعاء وعدن
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 09:20:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الريال اليمني ينهار بشكل مخيف أمام العملات الاجنبية (أسعار الصرف)
*يمن برس - خاص
شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً كبيراً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الأربعاء، 4/ 12/ 2019.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
العاصمة صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 580 ريال
بيع: 582 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.8 ريال
بيع: 153.1 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 588 ريال
بيع:592 ريال
الريال السعودي
شراء: 155 ريال
بيع: 155.5 ريال
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: