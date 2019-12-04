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تصعيد عسكري كبير للإنتقالي ينذر بانفجار الأوضاع في أبين
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 09:28:00 مساءً

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عبد اللطيف السيد
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عبد اللطيف السيد

*يمن برس - خاص
أعلنت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، رفع الجاهزية القتالية إلى القصوى في مديريات المحفد، ولودر وأحور بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال بيان صادر عن قوات الحزام الأمني  بالمحافظة إن العميد عبد اللطيف السيد، قائد قوات ”الحزام الأمني والتدخل السريع في أبين“ وجه جميع القطاعات الأمنية التابعة للحزام أبين في كل من المحفد ولودر وأحور والخبر والقوات المرابطة في خط المواجهة في أحور والشيخ سالم.

وشدد البيان الذي نشره المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني في أبين على "فيسبوك"، على رفع درجة الجاهزية القتالية ورفع درجة التأهب القصوى والانتظار لتعليمات العسكرية القادمة.

وأضاف: ”في الوقت الذي نرحب بما جاء في اتفاق الرياض واحتراماً للعهود والمواثيق إلا أننا لن نظل مكتوفي الأيدي لأي عمل من حزب الإصلاح ضد رجالنا من قوات الحزام والقوات القتالية الجنوبية“. وفق البيان.

ويأتي هذا التصعيد العسكري من قبل قوات الحزام الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب وصول تعزيزات عسكرية تابعة لقوات الحماية الرئاسية إلى محافظة شبوة في طريقها إلى أبين ومنها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت اللجنة العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد علقت أعمالها في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن اللجنة المشتركة مع الحكومة الشرعية لتنفيذ الملحق العسكري في "اتفاق الرياض" برعاية السعودية.


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خاص - يمن برس

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