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الحوثي يحدد شرطين قبل إجراء مفاوضات إنهاء الحرب

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال قيادي حوثي بارز اليوم الأربعاء، إن أي دعوة للدخول في مشاورات جديدة يجب أن يسبقها وقف كلي لعمليات التحالف العربي في اليمن وفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية.



ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للمليشيات، عن عضو مكتبها السياسي علي القحوم ، قوله إن "المعادلة اليوم تغيرت، ولا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي مضيفاً ""أبواب الحلول بالنسبة لنا مفتوحة منذ البداية ومطلبنا واضح بوقف الحرب ورفع الحصار". وفق تعبيره.



وأشار إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث "يحاول التأكيد أنه توجد جولة مفاوضات إلا أن الوفد الوطني، أكد أنه لا يمكن التفاوض والوصول إلى تفاهمات في حال استمرار الحرب والحصار".



وتوقفت المشاورات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، الذي لم يتم تنفيذ بنوده حتى اللحظة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال قيادي حوثي بارز اليوم الأربعاء، إن أي دعوة للدخول في مشاورات جديدة يجب أن يسبقها وقف كلي لعمليات التحالف العربي في اليمن وفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للمليشيات، عن عضو مكتبها السياسي علي القحوم ، قوله إن "المعادلة اليوم تغيرت، ولا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي مضيفاً ""أبواب الحلول بالنسبة لنا مفتوحة منذ البداية ومطلبنا واضح بوقف الحرب ورفع الحصار". وفق تعبيره.وأشار إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث "يحاول التأكيد أنه توجد جولة مفاوضات إلا أن الوفد الوطني، أكد أنه لا يمكن التفاوض والوصول إلى تفاهمات في حال استمرار الحرب والحصار".وتوقفت المشاورات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، الذي لم يتم تنفيذ بنوده حتى اللحظة.







الحوثي شروط مفاوضات



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