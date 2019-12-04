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ترامب مهاجماً رئيس وزراء كندا: "أبو وجهين"

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*يمن برس - متابعات

قد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.



وقال ترامب ردا على سؤال بشأن تصريحات ترودو عن أداء الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في قمة لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا “إنه أبو وجهين”، بسبب تعليقات أدلى بها بشأنه فيما يبدو.



وأضاف ترامب “أراه شخصا لطيفا للغاية ولكنك تعلم أن الواقع أني أخبرته حقيقة أنه لا يدفع اثنين في المئة وأرى أنه غير سعيد بهذا الأمر… إنه لا يدفع اثنين في المئة ويجب أن يدفع اثنين في المئة, كندا لديها أموال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.وقال ترامب ردا على سؤال بشأن تصريحات ترودو عن أداء الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في قمة لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا “إنه أبو وجهين”، بسبب تعليقات أدلى بها بشأنه فيما يبدو.وأضاف ترامب “أراه شخصا لطيفا للغاية ولكنك تعلم أن الواقع أني أخبرته حقيقة أنه لا يدفع اثنين في المئة وأرى أنه غير سعيد بهذا الأمر… إنه لا يدفع اثنين في المئة ويجب أن يدفع اثنين في المئة, كندا لديها أموال.







ترامب كندا ترودو



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