 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ترامب مهاجماً رئيس وزراء كندا: "أبو وجهين"
ترامب مهاجماً رئيس وزراء كندا: "أبو وجهين"
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 11:03:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ترامب مهاجماً رئيس وزراء كندا: "أبو وجهين"
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
قد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن تصريحات ترودو عن أداء الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في قمة لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا “إنه أبو وجهين”، بسبب تعليقات أدلى بها بشأنه فيما يبدو.

وأضاف ترامب “أراه شخصا لطيفا للغاية ولكنك تعلم أن الواقع أني أخبرته حقيقة أنه لا يدفع اثنين في المئة وأرى أنه غير سعيد بهذا الأمر… إنه لا يدفع اثنين في المئة ويجب أن يدفع اثنين في المئة, كندا لديها أموال.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
812
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©