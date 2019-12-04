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أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لهذه الفئات

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الملك سلمان

*يمن برس - متابعات

كشفت صحيفة "سبق" السعودية، الأربعاء، عن صدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية من جميع الدول بما فيهم اليمن.



وتضمن أمر الملك سلمان، وفقاً للصحيفة، الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضاً المتميزين والمبدعين ممن تتوفر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في المملكة وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها.



وبحسب الصحيفة السعودية، تأتي هذه الخطوة وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين، نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمدعين من أنحاء العالم، للعيش على أراضي المملكة، وبما يساهم في تعزيز عجلة التنمية فيها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت صحيفة "سبق" السعودية، الأربعاء، عن صدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية من جميع الدول بما فيهم اليمن.وتضمن أمر الملك سلمان، وفقاً للصحيفة، الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضاً المتميزين والمبدعين ممن تتوفر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في المملكة وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها.وبحسب الصحيفة السعودية، تأتي هذه الخطوة وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين، نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمدعين من أنحاء العالم، للعيش على أراضي المملكة، وبما يساهم في تعزيز عجلة التنمية فيها.







السعودية تجنيس أمر ملكي



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