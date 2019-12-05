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البنتاجون يرصد مؤشرات هجوم إيراني وشيك
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 12:06:00 صباحاً

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البنتاجون يرصد مؤشرات هجوم إيراني وشيك
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*يمن برس - متابعات
قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، وسط تصاعد للتوتر بين طهران والولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، وهجوم كبير على منشآت نفطية في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات، لكن إيران تنفي ذلك.

وقال جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين: "ومازلنا أيضا نرى مؤشرات، ولأسباب واضحة لن أخوض في تفاصيلها، على إمكانية شن عدوان إيراني".

ولم يدلي رود بتفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني.

وقال "أرسلنا إشارات واضحة وصريحة للغاية إلى الحكومة الإيرانية عن تداعيات العدوان المحتملة".

وتتزامن تصريحات رود مع احتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في إيران، امتدت على مدى أسابيع، وشاب بعضها العنف.


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خاص - يمن برس

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