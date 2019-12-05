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دب متوحش يداهم منزلاً في روسيا ويلتهم صاحبه

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*يمن برس - متابعات

مأساة شهدتها قرية روسية، ولا يعرف حجم المعاناة فيها إلا الرجل الضحية، ابن القرية الفقير، الذي داهم منزله دب بني جائع.



فقد اقتحم دب بني منزلا في قرية فيتيمسكي بمنطقة إيركوتسك بمقاطعة مامسك تشويسكي الروسية والتهم مالك المنزل سيرجي فادييف، ولم يتبقى منه سوى ذراع وساق.



ويبدو أن الدب كان ينوي العودة إلى المنزل، إذ بعد أن التهم الرجل، قام بتغطية ذراع الرجل، البالغ من العمر 66 عاما، وساقه ببطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



ووفقا للأنباء، فإن الدب المتوحش فشل في الدخول في فترة السبات لفصل الشتاء البارد، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن الطعام في القرية، فكان أن تمكن من فادييف والتهمه.



ولم يكتف الدب بذلك، فقد قتل كلب فادييف، الذي كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة الإطفاء بالقرية، وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذي قالوا إن فادييف كان يعيش بمفرده في منزل من طابقين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك مأساة شهدتها قرية روسية، ولا يعرف حجم المعاناة فيها إلا الرجل الضحية، ابن القرية الفقير، الذي داهم منزله دب بني جائع.فقد اقتحم دب بني منزلا في قرية فيتيمسكي بمنطقة إيركوتسك بمقاطعة مامسك تشويسكي الروسية والتهم مالك المنزل سيرجي فادييف، ولم يتبقى منه سوى ذراع وساق.ويبدو أن الدب كان ينوي العودة إلى المنزل، إذ بعد أن التهم الرجل، قام بتغطية ذراع الرجل، البالغ من العمر 66 عاما، وساقه ببطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.ووفقا للأنباء، فإن الدب المتوحش فشل في الدخول في فترة السبات لفصل الشتاء البارد، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن الطعام في القرية، فكان أن تمكن من فادييف والتهمه.ولم يكتف الدب بذلك، فقد قتل كلب فادييف، الذي كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة الإطفاء بالقرية، وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذي قالوا إن فادييف كان يعيش بمفرده في منزل من طابقين.







روسيا دب متوحش قتل



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