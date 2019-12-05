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شاهد.. ملك الأردن يفاجئ متطوعين ويطلي الحائط بنفسه
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 01:45:00 صباحاً

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شاهد.. ملك الأردن يفاجئ متطوعين ويطلي الحائط بنفسه

*يمن برس - متابعات
فاجأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مجموعة من المتطوعين، أثناء مشاركتهم بأعمال صيانة لإحدى المدراس. 

أفادت صحيفة "الدستور"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الملك عبد الله فاجأ مجموعة من المتطوعين الأردنيين، من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة أثناء مشاركتهم بأعمال الصيانة لمدرسة "الحلابات الشرقي الثانوية للبنين" في منطقة الحلابات في محافظة الزرقاء.

وتأتي أعمال الصيانة الأردنية ضمن حملة جاءت تحت عنوان "لتزهو مدارسنا إحدى حملات أردن النخوة".

وأوضحت الصحيفة أن العاهل الأردني شارك بأعمال الصيانة للمدرسة من دهان وصيانة المقاعد وزراعة حديقة المدرسة بنفسه، وقد رافقه عدد من المتطوعين من مختلف محافظات المملكة الأردنية للمشاركة في صيانة المدرسة.

وأكدت الصحيفة أن خطوة الملك عبد الله الثاني تأتي في رسالة موجهة للشباب الأردني لحثهم على العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
 



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خاص - يمن برس

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