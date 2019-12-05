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ميسي يعترف: رونالدو آلمني عام 2017

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*يمن برس - متابعات

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية الخامسة في 2017 آلمه بعدما أصبحا متعادلين، مشيرا إلى أنه سعيد بالفوز بالسادسة التي تجعله في الصدارة من جديد.



وقال ميسي في حوار مع "فرانس فوتبول" إنه كان سعيدا كونه اللاعب الوحيد الفائز بخمسة كرات ذهبية، قبل أن يفوز رونالدو أيضا بالخامسة ويقاسمه الصدارة.



وأضاف ميسي "أن رونالدو عندما فاز بالخامسة كان يستحقها، ولا يمكنني القيام بشيء حيال ذلك".



وأوضح نجم برشلونة "عندما فاز رونالدو بجميع الجوائز الفردية كان ذلك لأنه كان يقدم مواسم جيدة حقا وكان يفوز بدوري أبطال أوروبا، لكونه كان حاسما كما كان فريقه أيضا.



وأصبح ميسي صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (6 مرات).



وقاد ابن الثانية والثلاثين عاما برشلونة الى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا بـ 36 هدفا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية الخامسة في 2017 آلمه بعدما أصبحا متعادلين، مشيرا إلى أنه سعيد بالفوز بالسادسة التي تجعله في الصدارة من جديد.وقال ميسي في حوار مع "فرانس فوتبول" إنه كان سعيدا كونه اللاعب الوحيد الفائز بخمسة كرات ذهبية، قبل أن يفوز رونالدو أيضا بالخامسة ويقاسمه الصدارة.وأضاف ميسي "أن رونالدو عندما فاز بالخامسة كان يستحقها، ولا يمكنني القيام بشيء حيال ذلك".وأوضح نجم برشلونة "عندما فاز رونالدو بجميع الجوائز الفردية كان ذلك لأنه كان يقدم مواسم جيدة حقا وكان يفوز بدوري أبطال أوروبا، لكونه كان حاسما كما كان فريقه أيضا.وأصبح ميسي صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (6 مرات).وقاد ابن الثانية والثلاثين عاما برشلونة الى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا بـ 36 هدفا.







رياضة ميسي رونالدو



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