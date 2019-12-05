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الشيخ البركاني يكشف عن آخر تواصل بينه وبين صالح ويعلق على مواقفه
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 08:09:00 صباحاً

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البركاني
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البركاني

*يمن برس - خاص

قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إن تواصله بالرئيس السابق علي عبدالله صالح ظل مستمراً حتى انتفاضة ديسمبر.

وأضاف البركاني في برومو مقابلة تلفزيونية على قناة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام رصدها "يمن برس" إن آخر تواصل كان بينه وبين الرئيس السابق صالح في تاريخ 2 ديسمبر 2017.

وامتدح البركاني صالح في معظم حديثه قائلاً "إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح أنجز لليمن مالم ينجزه رئيساً قبله أو بعده".

مضيفاً " أن صالح لم يكن متعصباً لرأي ولم يكن ديكتاتورا أو متسلطاً، بل كان رجل حوار وديمقراطيا بكل ماتعنيه الكلمة".

وكان البركاني قد أصدر بياناً بمناسبة ذكرى انتفاضة ديسمبر مؤكدا أنه سيواصل المضي على درب صالح وتنفيذ وصاياه.


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خاص - يمن برس

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