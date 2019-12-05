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إرتفاع أسعار النفط بعد اتفاق المنتجين على تخفيض الإنتاجية

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*يمن برس - وكالات



قفزت أسعار النفط أكثر من 3%، الأربعاء، بدعم من توقعات بأن أوبك ومنتجين متحالفين معها سيمددون اتفاقا لتخفيضات إنتاجية.



بينما أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية هبوطا كبيرا في مخزونات الخام المحلية.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6%، لتسجل عند التسوية 63.00 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2%، لتغلق عند 58.43 دولار بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.



ومن المتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات أعمق لإنتاج الخام عندما يجتمعون في فيينا هذا الأسبوع.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني مع زيادة مصافي تكرير الإنتاج، وهو هبوط أكبر من المتوقع، وكان محللون توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قفزت أسعار النفط أكثر من 3%، الأربعاء، بدعم من توقعات بأن أوبك ومنتجين متحالفين معها سيمددون اتفاقا لتخفيضات إنتاجية.بينما أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية هبوطا كبيرا في مخزونات الخام المحلية.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6%، لتسجل عند التسوية 63.00 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2%، لتغلق عند 58.43 دولار بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.ومن المتوقع أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بينهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات أعمق لإنتاج الخام عندما يجتمعون في فيينا هذا الأسبوع.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني مع زيادة مصافي تكرير الإنتاج، وهو هبوط أكبر من المتوقع، وكان محللون توقعوا انخفاضا قدره 1.7 مليون برميل.







ارتفاع أسعار النفط أوبك اقتصاد



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