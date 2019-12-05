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أبناء عدن يتظاهرون في ذكرى استشهاد المحافظ الأسبق اللواء جعفر
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 10:52:00 صباحاً

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جانب من المسيرة
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جانب من المسيرة

*يمن برس - متابعة خاصة
انطلقت صباح اليوم الخميس في عدن مسيرةً راجلة نظمها ناشطون شباب وقيادات مجتمعية في المحافظة، إحياءً للذكرى الرابعة لاستشهاد واغتيال محافظ المحافظة الأسبق اللواء جعفر محمد سعد.

وانطلقت المسيرة، من كورنيش المحافظ بمديرية خورمكسر أمام فندق كورال، باتجاه موقع استشهاد واغتيال اللواء جعفر بمديرية التواهي.

وكان محافظ عدن الأسبق اللواء جعفر محمد سعد قد استشهد في الرابع من ديسمبر 2015 في انفجار عبوةٍ ناسفة استهدفت سيارته التي كانت تقله بمديرية للتواهي، وهو في طريقه إلى عمله بديوان المحافظة.

ومثل استشهاد واغتيال اللواء جعفر محمد سعد صدمةً كبيرة لأبناء عدن، كونه كان قائدًا لمعركة تحرير عدن، ويحظى باحترام وتقدير أهالي المحافظة.

ورغم بدء التحقيقات الأمنية في ملابسات الاغتيال منذ ذلك الحين، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة، كغيرها من حوادث الاغتيالات التي عاشتها مدينة عدن خلال السنوات الماضية.


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خاص - يمن برس

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