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الأرصاد يحذر من إعصار "بافان" التي تتحرك باتجاه سقطرى وخليج عدن
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 11:20:00 صباحاً

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الأرصاد يحذر من إعصار "بافان" التي تتحرك باتجاه سقطرى وخليج عدن
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*يمن برس - متابعة خاصة

حذر مركز الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الخميس، البحارة والصيادين من سوء الأحوال الجوية الخطرة، مع تمركز العاصفة الإعصارية بافان جنوب شرقي جزيرة سقطرى.

وقال المركز في نشرة تحذيرية أصدرها اليوم وحصل "يمن برس" على نسخة منه إن خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن العاصفة الإعصارية "بافان" تتمركز جنوب- جنوب شرقي جزيرة سقطرى وتتحرك شمال-شمال غرب مصحوبة بأمطار غزيرة حول مركزها.

وتوقع المركز هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية واضطراب للبحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن مع توقع لهطول أمطار على السواحل الشرقية وارتفاع مستوى المد.

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في منطقة العاصفة الإعصارية والمناطق المجاورة لها.

ودعا المركز الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التأثيرات المتوقعة للعاصفة الإعصارية القوية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.


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خاص - يمن برس

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