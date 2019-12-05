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ارتفاع كبير للدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني (الأسعار الآن)
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 02:04:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
شهد الريال اليمني تراجعا كبيرا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي :155
الدولار : 590
الإماراتي : 157.5
العماني : 1510
ذهب كسر 21 : 23,900
...... (( أسعار البيع )) .....
السعودي : 155.5
الدولار : 593
الإماراتي : 160
العماني : 1530
ذهب كسر 21 : 24,200
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