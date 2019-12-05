عاجل : صواريخ المليشيات الحوثية تستهدف معسكر تدريبي للجيش الوطني في تعز

*يمن برس -خاص
استهدفت المليشيات الحوثية بصواريخ الكاتيوشا ظهر اليوم الخميس معسكر تدريبي للجيش الوطني في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن صواريخ المليشيات الحوثية استهدفت معسكرا تدريبيا تابع للواء 17 مشاة في منطقة بني خولان جنوب المحافظة .
وأضاف المصدر أن الصواريخ التي استهدفت المعسكر التدريبي انطلقت من مواقع تمركز المليشيات في دمنة خدير مشيرا إلا أنه لم يتم رصد أي أضرار تُذكر جراء الاستهداف .
وتواصل المليشيات الإنقلابية قصف مدينة تعز منذ أكثر من أربع سنوات مخلفةً العديد من الخسائر البشرية والمادية في صفوف المدنيين والقوات العسكرية .
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