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اغتيال مسؤول أمني رفيع برصاص مجهولين في شبوة (الاسم+التفاصيل)

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شبوة

*يمن برس -شبوة

قتل ظهر اليوم الخميس، مسؤولاً أمنياً بارزاً بمحافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، في كمين نصبه مسلحون مجهولون.



وقالت مصادر محلية، إن مدير أمن مديرية الروضة الملازم "مجاهد صبيح باعوضة"، قتل رفقة أحد مرافقيه بعد تعرضهم لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين.



وبحسب المصادر فإن الجناة يستقلون سيارة هايلكس رباعية الدفع ونفذوا الجريمة في حول الحراج بمديربة الروضة، قبل أن يلوذوا بالفرار.



وتعرض صبيح لإطلاق النار أثناء قيادته لسيارته ما أدى إلى مقتله وانقلاب السيارة في المكان المستهدف وفق المصادر.



ولم يصدر أي تعليق أمني أو رسمي من السلطات في المحافظة حول الحادثة حتى اللحظة.



وتأتي الحادثة بعد موجة اغتيالات جديدة طالت عدد من المسؤولين الأمنيين في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة للانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات منذ التمرد المسلح على الشرعية في أغسطس الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل ظهر اليوم الخميس، مسؤولاً أمنياً بارزاً بمحافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، في كمين نصبه مسلحون مجهولون.وقالت مصادر محلية، إن مدير أمن مديرية الروضة الملازم "مجاهد صبيح باعوضة"، قتل رفقة أحد مرافقيه بعد تعرضهم لإطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين.وبحسب المصادر فإن الجناة يستقلون سيارة هايلكس رباعية الدفع ونفذوا الجريمة في حول الحراج بمديربة الروضة، قبل أن يلوذوا بالفرار.وتعرض صبيح لإطلاق النار أثناء قيادته لسيارته ما أدى إلى مقتله وانقلاب السيارة في المكان المستهدف وفق المصادر.ولم يصدر أي تعليق أمني أو رسمي من السلطات في المحافظة حول الحادثة حتى اللحظة.وتأتي الحادثة بعد موجة اغتيالات جديدة طالت عدد من المسؤولين الأمنيين في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة للانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات منذ التمرد المسلح على الشرعية في أغسطس الماضي.







شبوة اغتيال مسؤول أمني



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