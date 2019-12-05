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في حدث صادم .."ميت" يعود إلى الحياة أثناء عملية دفنه في عدن
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 02:52:00 مساءً

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مقبرة القطيع
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مقبرة القطيع

*يمن برس -عدن
عاد "ميت " إلى الحياه مساء أمس الأربعاء أثناء عملية دفنه في مقبرة القطيع بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. 

وقال شهود عيان إن ميتا استفاق أثناء عملية دفنه وذلك بعد أن نقلت سيارة إسعاف جثته الى مقبرة القطيع ليتم مواراة جثمانه الثرى. 

وذكر الشهود أن الواقعة احدثت ارتباك وهلع لدى المشيعين أثناء الدفن الأمر الذي تسبب بهروب الكثير منهم من المقبرة. 


وأوضح الشهود  أنه تم انقاذ الميت المستفيق ونقله مرة أخرى الى المستشفى لتلقي العلاج بمديرية خورمكسر .


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خاص - يمن برس

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