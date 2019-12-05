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الموعد والقنوات الناقلة ..كل ما تريد معرفته عن مواجهة السعودية وقطر اليوم في نصف نهائي خليجي24

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*يمن برس -متابعة خاصة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي السعودية وقطر في دور الأربعة ببطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات (خليجي 24).



وتبدو هذه المواجهة المثيرة بين منتخبي السعودية وقطر بمثابة صراع كروي مميز ومشتعل خاصة أن الفريقين يملكان مجموعة من المواهب الرائعة.



وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24:



الموعد والقنوات الناقلة



تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية على ملعب ”الجنوب“.



وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 والمفتوحة بصوت المعلق عصام الشوالي بجانب قناتي الكأس 1و2 بصوت المعلقين خليل البلوشي ومنتصر الأزهري.



وتذاع المباراة -أيضًا- عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا وعُمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي.



مشوار المنتخبين



تأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط رغم الخسارة أمام الكويت بنتيجة 3-1 ولكنه انتفض وفاز على البحرين بنتيجة 2-0 ثم تغلب على عمان بنتيجة 3-1 ، وسجل الأخضر 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.



وتأهل منتخب قطر وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام العراق بنتيجة 2-1 ثم الفوز على اليمن بسداسية نظيفة والتغلب على الإمارات بنتيجة 4-2.. وسجل منتخب قطر 11 هدفًا واستقبل 4 أهداف.



تاريخ المواجهات



أقيمت 34 مباراة رسمية بين المنتخبين في بضع بطولات، ولكن يبقى التفوق للمنتخب السعودي بواقع 15 انتصارًا، مقابل 5 مرات فقط فاز فيها القطري و14 تعادلًا.



ولم يفز منتخب السعودية خلال آخر 8 لقاءات رسمية ضد قطر منذ التغلب عليه بنتيجة 3-1 في خليجي 15 الذي أقيم عام 2002.. وحقق المنتخب السعودي أكبر فوز على قطر بنتيجة 7-0 عام 1979 في خليجي5.



وبدأت اللقاءات في أول نسخة لبطولة كأس الخليج (خليجي1) 1970 وتعادلا بهدف لكل منهما وانتهى آخر لقاء بفوز قطر بهدفين دون رد في بطولة أمم آسيا.



انتفاضة الأخضر



يبحث منتخب السعودية عن مواصلة صحوته وانتفاضته لتحقيق هدف الفريق بالتأهل للدور النهائي وحصد اللقب الغائب.. وأكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر أن منتخب قطر كتاب مفتوح بالنسبة له وسيعمل على إيقاف أبرز أسلحته لتحقيق الفوز والتأهل.



وتلقى منتخب السعودية ضربة قوية بتأكد غياب الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج للإصابة ، ويعتمد الأخضر على تشكيلته التي تضم الحارس فواز القرني وأمامه رباعي الدفاع محمد عبده خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام وياسر الشهراني.



ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وعبد الإله المالكي وفي خط الهجوم نواف العابد وهتان باهبري وفراس البريكان.



أسلحة منتخب قطر



يحشد منتخب قطر أسلحته لعبور عقبة المنتخب السعودي والتأهل للدور النهائي، خاصة أن لقاءات الفريقين تتسم دائمًا بالندية والقوة ، وأكد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري أن المباراة في غاية الأهمية والصعوبة.



وأشار إلى أن فريقه عليه تلافي الأخطاء التي ظهرت خاصة في الخط الدفاعي وتقديم صورة قوية أمام الأخضر للتأهل إلى الدور النهائي للبطولة.





ويغيب عن منتخب قطر بسام الراوي الذي خضع للجراحة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة بتشكيلة تبدو ثابتة بوجود الحارس سعد الدوسري وأمامه بيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وطارق سلمان وعبد الكريم الحاج في خط الدفاع بجانب سالم الهاجري وكريم بوضياف كلاعبي ارتكاز وفي دور صانع اللعب حسن الهيدوس وفي الهجوم المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف.



وقال عادل عبدالرحمن مدرب فريق الشباب السعودي الأسبق إن مباريات المنتخب السعودي في بطولة الخليج تعكس تطورًا تدريجيًّا يبشر فيه الأخضر بعبور لقاء قطر، موضحًا أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قادر على عبور عقبة قطر بالأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم وعدم ترك المساحات للثنائي الخطير عفيف والمعز.



وأضاف: ”المنتخب السعودي لديه أوراق هجومية متميزة يستطيع بها هز شباك منتخب قطر الذي يعاني أخطاءً دفاعية واضحة وهو ما ظهر خلال لقاء الإمارات ولو كان علي مبخوت وقتها في يومه لسجل هدفين فأكثر“.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي السعودية وقطر في دور الأربعة ببطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات (خليجي 24).وتبدو هذه المواجهة المثيرة بين منتخبي السعودية وقطر بمثابة صراع كروي مميز ومشتعل خاصة أن الفريقين يملكان مجموعة من المواهب الرائعة.وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24:الموعد والقنوات الناقلةتقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية على ملعب ”الجنوب“.وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 والمفتوحة بصوت المعلق عصام الشوالي بجانب قناتي الكأس 1و2 بصوت المعلقين خليل البلوشي ومنتصر الأزهري.وتذاع المباراة -أيضًا- عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا وعُمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي.مشوار المنتخبينتأهل المنتخب السعودي متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط رغم الخسارة أمام الكويت بنتيجة 3-1 ولكنه انتفض وفاز على البحرين بنتيجة 2-0 ثم تغلب على عمان بنتيجة 3-1 ، وسجل الأخضر 6 أهداف واستقبل 4 أهداف.وتأهل منتخب قطر وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام العراق بنتيجة 2-1 ثم الفوز على اليمن بسداسية نظيفة والتغلب على الإمارات بنتيجة 4-2.. وسجل منتخب قطر 11 هدفًا واستقبل 4 أهداف.تاريخ المواجهاتأقيمت 34 مباراة رسمية بين المنتخبين في بضع بطولات، ولكن يبقى التفوق للمنتخب السعودي بواقع 15 انتصارًا، مقابل 5 مرات فقط فاز فيها القطري و14 تعادلًا.ولم يفز منتخب السعودية خلال آخر 8 لقاءات رسمية ضد قطر منذ التغلب عليه بنتيجة 3-1 في خليجي 15 الذي أقيم عام 2002.. وحقق المنتخب السعودي أكبر فوز على قطر بنتيجة 7-0 عام 1979 في خليجي5.وبدأت اللقاءات في أول نسخة لبطولة كأس الخليج (خليجي1) 1970 وتعادلا بهدف لكل منهما وانتهى آخر لقاء بفوز قطر بهدفين دون رد في بطولة أمم آسيا.انتفاضة الأخضريبحث منتخب السعودية عن مواصلة صحوته وانتفاضته لتحقيق هدف الفريق بالتأهل للدور النهائي وحصد اللقب الغائب.. وأكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر أن منتخب قطر كتاب مفتوح بالنسبة له وسيعمل على إيقاف أبرز أسلحته لتحقيق الفوز والتأهل.وتلقى منتخب السعودية ضربة قوية بتأكد غياب الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج للإصابة ، ويعتمد الأخضر على تشكيلته التي تضم الحارس فواز القرني وأمامه رباعي الدفاع محمد عبده خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام وياسر الشهراني.ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الله عطيف وعبد الإله المالكي وفي خط الهجوم نواف العابد وهتان باهبري وفراس البريكان.أسلحة منتخب قطريحشد منتخب قطر أسلحته لعبور عقبة المنتخب السعودي والتأهل للدور النهائي، خاصة أن لقاءات الفريقين تتسم دائمًا بالندية والقوة ، وأكد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري أن المباراة في غاية الأهمية والصعوبة.وأشار إلى أن فريقه عليه تلافي الأخطاء التي ظهرت خاصة في الخط الدفاعي وتقديم صورة قوية أمام الأخضر للتأهل إلى الدور النهائي للبطولة.ويغيب عن منتخب قطر بسام الراوي الذي خضع للجراحة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة بتشكيلة تبدو ثابتة بوجود الحارس سعد الدوسري وأمامه بيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وطارق سلمان وعبد الكريم الحاج في خط الدفاع بجانب سالم الهاجري وكريم بوضياف كلاعبي ارتكاز وفي دور صانع اللعب حسن الهيدوس وفي الهجوم المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف.وقال عادل عبدالرحمن مدرب فريق الشباب السعودي الأسبق إن مباريات المنتخب السعودي في بطولة الخليج تعكس تطورًا تدريجيًّا يبشر فيه الأخضر بعبور لقاء قطر، موضحًا أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قادر على عبور عقبة قطر بالأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم وعدم ترك المساحات للثنائي الخطير عفيف والمعز.وأضاف: ”المنتخب السعودي لديه أوراق هجومية متميزة يستطيع بها هز شباك منتخب قطر الذي يعاني أخطاءً دفاعية واضحة وهو ما ظهر خلال لقاء الإمارات ولو كان علي مبخوت وقتها في يومه لسجل هدفين فأكثر“.







الموعد مباراة قطر السعودية خليجي24



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