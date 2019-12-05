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الكشف عن مصادرة أجزاء صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية

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*يمن برس -متابعة خاصة

قال مسؤولون أميركيون إن سفينة حربية أميركية احتجزت قبل أسبوع شحنة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.



وأضاف المسؤولون أن العملية جرت شمال بحر العرب الأربعاء الماضي، ونفذتها سفينة حربية أميركية وفريق من قوات خفر السواحل الأميركية.



وتابعوا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها أجزاء متطورة كهذه كانت في طريقها إلى الحوثيين. ووفق المصدر نفسه، فإن حجز قطع صواريخ متطورة دليل على استمرار إيران في تهريب السلاح للحوثيين.







وحسب الرواية الأميركية، فإن مدمرة الصواريخ الموجهة "فورست شيرمان" احتجزت قاربا صغيرا قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ.



وقال المسؤولون الأميركيون إنه جرى نقل طاقم القارب الصغير إلى خفر السواحل اليمنية، وإن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.



وأفاد مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني بأن الأمر ليس جديدا بالنسبة إلى الأميركيين الذين يتحدثون عن وجود تجارة غير مشروعة للأسلحة بشكل هائل في سواحل الخليج بين إيران واليمن، وخاصة باتجاه الحوثيين.





وقال إن الكشف عن هذه المعلومات جاء بالتزامن مع اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرتغال.







من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إنه لا يوجد رد رسمي إيراني على الرواية الأميركية، لكنه أشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية وصفتها بأنها ادعاء، وربطتها بلقاء بومبيو ونتنياهو.





وفي السابق، نفت إيران مرارا اتهامات أميركية بتزويد جماعة الحوثيين في اليمن بصواريخ وطائرات مسيرة، في حين يقول الحوثيون إن ترسانتهم من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة صناعة محلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مسؤولون أميركيون إن سفينة حربية أميركية احتجزت قبل أسبوع شحنة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.وأضاف المسؤولون أن العملية جرت شمال بحر العرب الأربعاء الماضي، ونفذتها سفينة حربية أميركية وفريق من قوات خفر السواحل الأميركية.وتابعوا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها أجزاء متطورة كهذه كانت في طريقها إلى الحوثيين. ووفق المصدر نفسه، فإن حجز قطع صواريخ متطورة دليل على استمرار إيران في تهريب السلاح للحوثيين.وحسب الرواية الأميركية، فإن مدمرة الصواريخ الموجهة "فورست شيرمان" احتجزت قاربا صغيرا قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ.وقال المسؤولون الأميركيون إنه جرى نقل طاقم القارب الصغير إلى خفر السواحل اليمنية، وإن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.وأفاد مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني بأن الأمر ليس جديدا بالنسبة إلى الأميركيين الذين يتحدثون عن وجود تجارة غير مشروعة للأسلحة بشكل هائل في سواحل الخليج بين إيران واليمن، وخاصة باتجاه الحوثيين.وقال إن الكشف عن هذه المعلومات جاء بالتزامن مع اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البرتغال.من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إنه لا يوجد رد رسمي إيراني على الرواية الأميركية، لكنه أشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية وصفتها بأنها ادعاء، وربطتها بلقاء بومبيو ونتنياهو.وفي السابق، نفت إيران مرارا اتهامات أميركية بتزويد جماعة الحوثيين في اليمن بصواريخ وطائرات مسيرة، في حين يقول الحوثيون إن ترسانتهم من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة صناعة محلية.







صواريخ الحوثيين إيران



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