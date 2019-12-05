 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عدن..قوات أمنية تغلق مقر إحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن
عدن..قوات أمنية تغلق مقر إحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 03:42:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عدن..قوات أمنية تغلق مقر إحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -عدن
أغلقت قوات أمنية صباح يوم الخميس المقر الرئيسي لشركة إم تي إن للهاتف المحمول في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .

ونقلت صحيفة"عدن الغد" عن شهود عيان قولهم إن قوة أمنية داهمت المقر خلال ساعات العمل صباح اليوم وأخرجت الموظفين وقامت بإغلاق المقر دون معرفة الأسباب الكامنة وراء عملية الإغلاق .

وتعمل الشركة منذ سنوات في عدن وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مقرها للإغلاق.

وإم تي إن هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في اليمن ولها فروع في كل المحافظات اليمنية  منها العاصمة المؤقتة حيث تم إغلاق إحدى الفروع التابعة لها اليوم .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1299
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©