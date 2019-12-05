الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عدن..قوات أمنية تغلق مقر إحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن

عدن..قوات أمنية تغلق مقر إحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -عدن

أغلقت قوات أمنية صباح يوم الخميس المقر الرئيسي لشركة إم تي إن للهاتف المحمول في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .



ونقلت صحيفة"عدن الغد" عن شهود عيان قولهم إن قوة أمنية داهمت المقر خلال ساعات العمل صباح اليوم وأخرجت الموظفين وقامت بإغلاق المقر دون معرفة الأسباب الكامنة وراء عملية الإغلاق .



وتعمل الشركة منذ سنوات في عدن وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مقرها للإغلاق.



وإم تي إن هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في اليمن ولها فروع في كل المحافظات اليمنية منها العاصمة المؤقتة حيث تم إغلاق إحدى الفروع التابعة لها اليوم .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أغلقت قوات أمنية صباح يوم الخميس المقر الرئيسي لشركة إم تي إن للهاتف المحمول في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .ونقلت صحيفة"عدن الغد" عن شهود عيان قولهم إن قوة أمنية داهمت المقر خلال ساعات العمل صباح اليوم وأخرجت الموظفين وقامت بإغلاق المقر دون معرفة الأسباب الكامنة وراء عملية الإغلاق .وتعمل الشركة منذ سنوات في عدن وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مقرها للإغلاق.وإم تي إن هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في اليمن ولها فروع في كل المحافظات اليمنية منها العاصمة المؤقتة حيث تم إغلاق إحدى الفروع التابعة لها اليوم .







عدن الاتصالات اليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



1299

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







