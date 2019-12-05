عدن..قوات أمنية تغلق مقر إحدى أكبر شركات الاتصالات في اليمن

*يمن برس -عدن
أغلقت قوات أمنية صباح يوم الخميس المقر الرئيسي لشركة إم تي إن للهاتف المحمول في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .
ونقلت صحيفة"عدن الغد" عن شهود عيان قولهم إن قوة أمنية داهمت المقر خلال ساعات العمل صباح اليوم وأخرجت الموظفين وقامت بإغلاق المقر دون معرفة الأسباب الكامنة وراء عملية الإغلاق .
وتعمل الشركة منذ سنوات في عدن وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مقرها للإغلاق.
وإم تي إن هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في اليمن ولها فروع في كل المحافظات اليمنية منها العاصمة المؤقتة حيث تم إغلاق إحدى الفروع التابعة لها اليوم .
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