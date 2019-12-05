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كيف علق "سعد الحريري" على حديث "محمد بن سلمان" عن عون ؟

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سعد الحريري ومحمد بن سلمان

*يمن برس -متابعة خاصة

رد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، على الأنباء التي زعمت أن الحريري تلقى رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول له "عليك أن تتحمل نتائج ترشيح عون للرئاسة".



وقال المكتب الإعلامي للحريري في بيان له، اليوم الخميس: "أورد الصحفي سركيس نعوم في مقاله المنشور بعدد جريدة "النهار" بالأمس، أن "الرئيس المستقيل سعد الحريري اتصل بصديقه منذ أيام الدراسة الجامعية في جورجتاون وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وطلب منه إيصال تحيته وسلامه إلى طويل العمر ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، والاستفسار عن إرشاداته ومواقفه".



وأضاف الصحفي أن جواب الأمير عبر الجبير: بأن "سمو ولي العهد مليح ويسلم عليك ويقول لك عندما كنت عنده وأبلغته ترشحك أو اعتزامك ترشيح ميشال عون للرئاسة اعترض على ذلك. فأجبته أنك ستنتخبه وأنك ستكون مسؤولا عن نتائج ذلك. وعليك الآن أن تتحمل نتائج هذا الموقف".





وقال المكتب الإعلامي، في بيانه،" إن هذا الاتصال لم يحصل، وكل ما ورد في الحوار المتخيل المزعوم ليس صحيحا على الإطلاق، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".



ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.



وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، على الأنباء التي زعمت أن الحريري تلقى رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول له "عليك أن تتحمل نتائج ترشيح عون للرئاسة".وقال المكتب الإعلامي للحريري في بيان له، اليوم الخميس: "أورد الصحفي سركيس نعوم في مقاله المنشور بعدد جريدة "النهار" بالأمس، أن "الرئيس المستقيل سعد الحريري اتصل بصديقه منذ أيام الدراسة الجامعية في جورجتاون وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وطلب منه إيصال تحيته وسلامه إلى طويل العمر ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، والاستفسار عن إرشاداته ومواقفه".وأضاف الصحفي أن جواب الأمير عبر الجبير: بأن "سمو ولي العهد مليح ويسلم عليك ويقول لك عندما كنت عنده وأبلغته ترشحك أو اعتزامك ترشيح ميشال عون للرئاسة اعترض على ذلك. فأجبته أنك ستنتخبه وأنك ستكون مسؤولا عن نتائج ذلك. وعليك الآن أن تتحمل نتائج هذا الموقف".وقال المكتب الإعلامي، في بيانه،" إن هذا الاتصال لم يحصل، وكل ما ورد في الحوار المتخيل المزعوم ليس صحيحا على الإطلاق، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.







الحريري عون محمد بن سلمان



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