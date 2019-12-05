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المليشيات الحوثية تجنّد طالبات المدارس في صنعاء وتخضعهن لبرامج تدريبية

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طالبات إحدى مدارس العاصمة صنعاء

*يمن برس -صنعاء

لجأت المليشيا الحوثية إلى تجنيد منظم لطالبات المدارس في صنعاء وإخضاعهن لبرنامج تدريب بدني وعسكري.



ونقلت صحيفة عكاظ عن موقع محلي قوله إن مليشيا الحوثي كلفت لجاناً خاصة من المعلمات المواليات للمليشيا في مدارس صنعاء بتجنيد طالبات في مجموعات خاصة تسمى «مرشدات».



وتخضع المستهدفات بعد تعبئة استمارة التسجيل لبرنامج تدريبي بدني وعسكري،ويجري التسجيل علناً داخل الصفوف الدراسية في مدرسة القديمي الثانوية بحي الجراف، حيث تشرف معلمة حوثية تدعى أمة الإله عبدالملك شرف الدين على عملية تجنيد الطالبات وتوزيع استمارات التسجيل عليهن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لجأت المليشيا الحوثية إلى تجنيد منظم لطالبات المدارس في صنعاء وإخضاعهن لبرنامج تدريب بدني وعسكري.ونقلت صحيفة عكاظ عن موقع محلي قوله إن مليشيا الحوثي كلفت لجاناً خاصة من المعلمات المواليات للمليشيا في مدارس صنعاء بتجنيد طالبات في مجموعات خاصة تسمى «مرشدات».وتخضع المستهدفات بعد تعبئة استمارة التسجيل لبرنامج تدريبي بدني وعسكري،ويجري التسجيل علناً داخل الصفوف الدراسية في مدرسة القديمي الثانوية بحي الجراف، حيث تشرف معلمة حوثية تدعى أمة الإله عبدالملك شرف الدين على عملية تجنيد الطالبات وتوزيع استمارات التسجيل عليهن.







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