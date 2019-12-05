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تعرف على أعضاء اللجنة الرئاسة المشكلة للتحقيق في مقتل العميد "الحمادي" جنوب تعز

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العميد الحمادي

*يمن برس -متابعات

كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس عبدربه منصور هادي شكل لجنة عسكرية للتحقيق في واقعة مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع جنوبي مدينة تعز.



وبحسب المصادر فإن اللجنة الرئاسية تضم كلا من: اللواء أحمد اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية واللواء محمد المحمودي وكيل ووزارة الداخلية للأمن الجنائي، والعميد عبدالله الحاضري مدير دائرة القضاء العسكري، والعميد عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حماية رئاسية.



والاثنين الماضي، قتل العميد الحمادي، في منزله بمديرية المواسط جنوب تعز، وقالت مصادر مقربة منه إنها بنيران شقيقه ويدعى "جلال" لكن لاتزال ملابسات الواقعة غامضة.



وكانت قيادة محور تعز وعدت بأنها ستبذل كل جهودها؛ لمعرفة ملابسات حادثة الاغتيال الآثمة التي لم تتضح مجرياتها بعد، رغم بدء التحقيقات الفورية، والكشف عن ملابسات الأمر".



وقالت في بيان النعي، أن استهداف هذه الهامة التي كانت تشكل قطباً محورياً للجيش الوطني في تعز، إنما هو استهداف لمحور تعز، وللجيش الوطني في اليمن الذي يقف حجرة عثرة أمام المشروع السلالي الكهنوتي الذي يسعى لبسط نفوذه بكل وسيلة، وكان الشهيد الحمادي ورفاقه حاجز صد في طريقه".



من جهتها طالبت قيادة اللواء 35 مدرع، "الرئيس هادي، بتشكيل لجنة محايدة ومهنية؛ لإجراء تحقيق عاجل، عن حادثة الاغتيال، والجهات التي خططت أو وقفت خلفها، وأهدافها وكشف النتائج للرأي العام، وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة مهما صغرت أو كبرت أدوارهم في هذه العملية الجبانة، لينالوا جزاءهم العادل والرادع".



ويعد الحمادي أحد أبرز القادة العسكريين الذين خاضوا معارك مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية مطلع عام 2015م.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس عبدربه منصور هادي شكل لجنة عسكرية للتحقيق في واقعة مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع جنوبي مدينة تعز.وبحسب المصادر فإن اللجنة الرئاسية تضم كلا من: اللواء أحمد اليافعي رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكرية واللواء محمد المحمودي وكيل ووزارة الداخلية للأمن الجنائي، والعميد عبدالله الحاضري مدير دائرة القضاء العسكري، والعميد عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حماية رئاسية.والاثنين الماضي، قتل العميد الحمادي، في منزله بمديرية المواسط جنوب تعز، وقالت مصادر مقربة منه إنها بنيران شقيقه ويدعى "جلال" لكن لاتزال ملابسات الواقعة غامضة.وكانت قيادة محور تعز وعدت بأنها ستبذل كل جهودها؛ لمعرفة ملابسات حادثة الاغتيال الآثمة التي لم تتضح مجرياتها بعد، رغم بدء التحقيقات الفورية، والكشف عن ملابسات الأمر".وقالت في بيان النعي، أن استهداف هذه الهامة التي كانت تشكل قطباً محورياً للجيش الوطني في تعز، إنما هو استهداف لمحور تعز، وللجيش الوطني في اليمن الذي يقف حجرة عثرة أمام المشروع السلالي الكهنوتي الذي يسعى لبسط نفوذه بكل وسيلة، وكان الشهيد الحمادي ورفاقه حاجز صد في طريقه".من جهتها طالبت قيادة اللواء 35 مدرع، "الرئيس هادي، بتشكيل لجنة محايدة ومهنية؛ لإجراء تحقيق عاجل، عن حادثة الاغتيال، والجهات التي خططت أو وقفت خلفها، وأهدافها وكشف النتائج للرأي العام، وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة مهما صغرت أو كبرت أدوارهم في هذه العملية الجبانة، لينالوا جزاءهم العادل والرادع".ويعد الحمادي أحد أبرز القادة العسكريين الذين خاضوا معارك مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية مطلع عام 2015م.







الحمادي هادي لجنة رئاسية



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