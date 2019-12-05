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لقاح جديد قد يحدث "ثورة" في القضاء على "مرض قاتل" يصيب الملايين سنويا

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*يمن برس -متابعة خاصة

وفرت التجربة الميدانية الأولى للقاح جديد لمرض "التيفوئيد" يمكن استخدامه مع الأطفال الصغار الحماية لنحو 81.6 في المئة ممن تم تحصينهم، مما يفتح الباب للسيطرة على المرض الذي يصيب 11 مليون شخص سنويا، ويقتل ما يقرب من 117 ألفا.



وقال أندرو بولارد الذي قاد فريق البحث وهو من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة لرويترز، إن التجربة التي جرت في نيبال "تقدم أول دليل على مستوى التأثير وإمكانية تحسين صحة الأطفال في بعض فئات السكان المعرضين لخطر الإصابة في جميع أنحاء العالم".



وأصبح للوقاية من التيفوئيد أهمية خاصة لأن بعض سلالات، خاصة في جنوب آسيا، أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.



وتشهد باكستان حاليا موجة تفش للتيفوئيد المقاوم للمضادات الحيوية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وفرت التجربة الميدانية الأولى للقاح جديد لمرض "التيفوئيد" يمكن استخدامه مع الأطفال الصغار الحماية لنحو 81.6 في المئة ممن تم تحصينهم، مما يفتح الباب للسيطرة على المرض الذي يصيب 11 مليون شخص سنويا، ويقتل ما يقرب من 117 ألفا.وقال أندرو بولارد الذي قاد فريق البحث وهو من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة لرويترز، إن التجربة التي جرت في نيبال "تقدم أول دليل على مستوى التأثير وإمكانية تحسين صحة الأطفال في بعض فئات السكان المعرضين لخطر الإصابة في جميع أنحاء العالم".وأصبح للوقاية من التيفوئيد أهمية خاصة لأن بعض سلالات، خاصة في جنوب آسيا، أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.وتشهد باكستان حاليا موجة تفش للتيفوئيد المقاوم للمضادات الحيوية.







لقاح مرض قاتل الأطفال



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