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المنتخب العراقي يبدأ مباراته متوهجا أمام البحرين و3 أهداف حصيلة أول ربع ساعة من زمن اللقاء

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من مباراة العراق والبحرين

*يمن برس -متابعة خاصة



أحرز اللاعب مهند علي لاعب المنتخب العراقي الهدف الأول في شباك البحرين، خلال المباراة التي تقام ين الفريقين في نصف نهائي كأس الخليج العربي ”خليجي 24“.



وسجل مهند هدفه في الدقيقة 6 بعد أن اقتنص كرة سقطت من أيدي حارس البحرين وأودع الكرة في الشباك.



وتعادل منتخب البحرين بعدها بدقيقتين من رأسية قوية عن طريق عبدالله الهزاع، ثم تبعه إبراهيم بايش بالهدف الثاني للعراق.





تأهل المنتخب العراقي متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعدما فاز على قطر في لقاء الافتتاح بنتيجة 2-1 ثم فاز على منتخب الإمارات بثنائية دون رد وتعادل مع اليمن دون أهداف، وسجل أسود الرافدين في اللقاءات الثلاثة 4 أهداف واستقبلوا هدفًا واحدًا.



وصعد منتخب البحرين عبر المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبدأ مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف وخسر أمام السعودية بثنائية دون رد ثم فاز على الكويت بنتيجة 4-2 ، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحرز اللاعب مهند علي لاعب المنتخب العراقي الهدف الأول في شباك البحرين، خلال المباراة التي تقام ين الفريقين في نصف نهائي كأس الخليج العربي ”خليجي 24“.وسجل مهند هدفه في الدقيقة 6 بعد أن اقتنص كرة سقطت من أيدي حارس البحرين وأودع الكرة في الشباك.وتعادل منتخب البحرين بعدها بدقيقتين من رأسية قوية عن طريق عبدالله الهزاع، ثم تبعه إبراهيم بايش بالهدف الثاني للعراق.تأهل المنتخب العراقي متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعدما فاز على قطر في لقاء الافتتاح بنتيجة 2-1 ثم فاز على منتخب الإمارات بثنائية دون رد وتعادل مع اليمن دون أهداف، وسجل أسود الرافدين في اللقاءات الثلاثة 4 أهداف واستقبلوا هدفًا واحدًا.وصعد منتخب البحرين عبر المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبدأ مشواره بالتعادل مع عمان دون أهداف وخسر أمام السعودية بثنائية دون رد ثم فاز على الكويت بنتيجة 4-2 ، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبل مثلها.







العراق البحرين خليجي24



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