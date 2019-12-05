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قائد عسكري يكشف عن كمين محكم للجيش الوطني أودى بحياة أبرز قادة الحوثيين في صعدة

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*يمن برس -صعدة

أكد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي مصرع المدعو المرتضي علي الشريف المكنى بأبو تنكيل في كمين نصبه أبطال محور آزال بالقرب من مثلث باقم.



وأوضح العميد الحارثي أن أبطال الجيش الوطني في محور آزال تصدوا خلال الأيام الماضية لزحف حوثي باتجاه مواقع حررت مؤخراً.



وذكر الحارثي أن قوات الجيش نفذت هجوماً مضاداً أسفر عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين اضافة الى اغتنام أسلحة متنوعة.



وتدور مواجهات بين الحين والآخر في عدد من جبهات القتال في صعدة تتكبد فيها المليشيا خسائر كبيرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي مصرع المدعو المرتضي علي الشريف المكنى بأبو تنكيل في كمين نصبه أبطال محور آزال بالقرب من مثلث باقم.وأوضح العميد الحارثي أن أبطال الجيش الوطني في محور آزال تصدوا خلال الأيام الماضية لزحف حوثي باتجاه مواقع حررت مؤخراً.وذكر الحارثي أن قوات الجيش نفذت هجوماً مضاداً أسفر عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين اضافة الى اغتنام أسلحة متنوعة.وتدور مواجهات بين الحين والآخر في عدد من جبهات القتال في صعدة تتكبد فيها المليشيا خسائر كبيرة.







صعدة الحارثي الجيش الوطني



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