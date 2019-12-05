هي الثالثة خلال 24 ساعة ..جماعة الحوثيين تعلن إسقاط طائرة للتحالف العربي قبالة جيزان
*يمن برس -متابعات
أعلنت جماعة الحوثي اسقاطها طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي قبالة جيزان جنوبي المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري أن ما أسماها الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية للتحالف كانت تنفذ مهام وصفتها بالعدائية شرق جحفان، بجيزان هي الثالثة التي يتم إسقاطها في أقل من 24 ساعة.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت عن اسقاطها طائرتين تجسسية أمس الأربعاء قبالة عسير جنوبي السعودية.
ولم يصدر التحالف بيان يعلق على إعلان الحوثيين اسقاط طائرات تجسسية تابعة له جنوبي السعودية.
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