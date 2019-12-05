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اليمنية تسيّر رحلة واحد أسبوعياً من وإلى مطار الريان

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*يمن برس - خاص

قالت الخطوط الجوية اليمنية إنها ستسير رحلة جوية واحدة أسبوعياً من وإلى مطار الريان الدولي بالمكلا ابتداء من منتصف ديسمبر الجاري.



وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن "الرحلة ستكون كل يوم أحد أسبوعياً من مطار الريان وإلى مطار القاهرة الدولي مبدئياً".



وأكدت الشركة أنها ستسير في الفترة المقبلة رحلات إلى مطاري جدة وسقطرى، في حال حصولها على تصريح من التحالف العربي.



والأربعاء الماضي، وصلت أول رحلة لليمنية إلى مطار الريان الدولي في ساحل حضرموت، بعد توقف إجباري للمطار منذ خمس سنوات.



وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني، قبل نحو أسبوعين، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت، بعد توقف خمس سنوات.



وأغلق مطار الريان منذ العام 2015م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، وتواصل إغلاقه بعد تحريرها من قبل التحالف العربي عام 2016م.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت الخطوط الجوية اليمنية إنها ستسير رحلة جوية واحدة أسبوعياً من وإلى مطار الريان الدولي بالمكلا ابتداء من منتصف ديسمبر الجاري.وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن "الرحلة ستكون كل يوم أحد أسبوعياً من مطار الريان وإلى مطار القاهرة الدولي مبدئياً".وأكدت الشركة أنها ستسير في الفترة المقبلة رحلات إلى مطاري جدة وسقطرى، في حال حصولها على تصريح من التحالف العربي.والأربعاء الماضي، وصلت أول رحلة لليمنية إلى مطار الريان الدولي في ساحل حضرموت، بعد توقف إجباري للمطار منذ خمس سنوات.وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليمني، قبل نحو أسبوعين، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت، بعد توقف خمس سنوات.وأغلق مطار الريان منذ العام 2015م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، وتواصل إغلاقه بعد تحريرها من قبل التحالف العربي عام 2016م.







اليمنية سيئون طيران



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