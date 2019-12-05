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انهيار مخيف للريال اليمني في صنعاء وعدن مساء اليوم (السعر الآن)
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 08:10:00 مساءً
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الريال اليمني ينهار بشكل مخيف أمام العملات الاجنبية (أسعار الصرف)
*يمن برس - خاص
شهدت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضاً كبيراً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الخميس، 5/ 12/ 2019.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
العاصمة صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 581 ريال
بيع: 583 ريال
الريال السعودي
شراء: 153 ريال
بيع: 153.5 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 589 ريال
بيع:593 ريال
الريال السعودي
شراء: 155.3 ريال
بيع: 155.8 ريال
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