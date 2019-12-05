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مسؤول أمريكي يكشف معلومات خطيرة عن الصواريخ الإيرانية المصادرة قبل وصولها إلى اليمن ويصفها بـ"الأكثر تطورا"

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*يمن برس -وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، اليوم الخميس، إن الصواريخ الإيرانية التي تمت مصادرتها قبل توجهها إلى اليمن، كانت "الأكثر تطورا".



وأشار هوك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورا.



وتابع "صادرنا سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن".





وحذر هوك من خطر وجود قيادي في الحرس الثوري الإيراني أطلق عليه اسم شلاهي، في الأراضي اليمنية.

وقال المبعوث الأمريكي: "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شلاهي المتورط بأعمال إرهابية".



وأردف "شلاهي متورط في نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال الجبير".



وكانت الحكومة اليمنية قد أدانت انتهاك إيران للقرارات الأممية عبر تزويدها الحوثيين بالصواريخ.



وقالت الحكومة اليمنية في بيان نقلته قناة "العربية": "إيران تستخدم الحوثيين لخدمة مشروعها الذي يستهدف أمن المنطقة برمتها".



وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها بموقف دولي إزاء محاولات إيران تهريب الصواريخ للحوثيين.



وكان مسؤولون أمريكان قد أعلنوا في وقت سابق أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، تمكنت من مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية التصريحات عن لسان مسؤولين أمريكيين رفضت الكشف عن هويتهم.



وقالت المصادر إن البحرية الأمريكية وفرق خفر السواحل الأمريكية، أوقفت يوم الأربعاء الماضي سفينة صغيرة، في شمال بحر العرم، وعثر فيها على أسلحة إيرانية.



وأوضحت أن أجزاء تلك الصواريخ، كانت عبارة عن مكونات متطورة، أول مرة يحصل الحوثيون على مثلها.





​وقال المسؤولون: "تلك الواقعة توضح استمرار عمليات تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين".



وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، تمكنت السفينة الحربية "يو إس إس فورست شيرمان" خلال قيامها بدوريات بحرية روتينية، من ملاحظة زورقا صغيرا، عليه مجموعة من البحارة ولا يرفع علم أي دولة.



وتابع "أوقف أفراد البحرية وخفر السواحل الزورق، وقاموا بتفتيشه ليكتشفوا تلك الأسلحة".



ولم يقدم المسؤولون الأمريكان العدد الدقيق لتلك الصواريخ أو أجزائها، ولكنهم اكتفوا بوصفها أنها "كنز كبير"، لأنها كانت ستنقل تقنيات إلى الحوثيين لم تصل إليها من قبل.



وجرت القوات الأمريكية الزورق إلى السواحل القريبة والمؤمنة من قبل خفر السواحل اليمني، وتم نقل الأسلحة الإيرانية إلى متن السفينة الأمريكية.



وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد نشرت تقريرا مطولا، ذكرت فيه أن إيران تستخدم حاليا "طائرات دون طيار" للتحكم في المواقع العسكرية الأمريكية وعدد من المواقع العسكرية والأمنية الأخرى في الشرق الأوسط.





ونقلت المجلة الأمريكية عن عسكريين أمريكيين في الشرق الأوسط: "تستخدم قوة للعمليات الخارجية الإيرانية، ما أطلقت عليه الطائرات دون طيار الانتحارية".





وقال مسؤولون عسكريون واستخباراتيون لمجلة "نيوزويك"، رفضوا الإفصاح عن هويتهم: "بدأت القوات الأمريكية تستعين بتقنيات جديدة للتغلب على الطائرات المسيرة، خاصة التي تستخدم تقنية "C4i" (السيطرة على مقرات القيادة والاتصالات والكمبيوتر) بالقرب من المواقع الأمريكية في المنطقة".



وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد قال إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل وسط تصاعد للتوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.



وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين أن لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني، حسب "رويترز".



كان البنتاغون قد سمح بدخول حاملة الطائرات إبراهام لنكولن إلى مياه الخليج، وزيارة ميناء في البحرين خلال عطلة عيد الشكر، لكن المسؤولون قالوا إن الاحتياطات المحددة قد اتخذت، بالنظر إلى التهديد، رُغم أنهم لم يذكروا ماهية تلك الاحتياطات.



وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها وقعت قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت نفطية في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، اليوم الخميس، إن الصواريخ الإيرانية التي تمت مصادرتها قبل توجهها إلى اليمن، كانت "الأكثر تطورا".وأشار هوك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورا.وتابع "صادرنا سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن".وحذر هوك من خطر وجود قيادي في الحرس الثوري الإيراني أطلق عليه اسم شلاهي، في الأراضي اليمنية.وقال المبعوث الأمريكي: "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شلاهي المتورط بأعمال إرهابية".وأردف "شلاهي متورط في نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال الجبير".وكانت الحكومة اليمنية قد أدانت انتهاك إيران للقرارات الأممية عبر تزويدها الحوثيين بالصواريخ.وقالت الحكومة اليمنية في بيان نقلته قناة "العربية": "إيران تستخدم الحوثيين لخدمة مشروعها الذي يستهدف أمن المنطقة برمتها".وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها بموقف دولي إزاء محاولات إيران تهريب الصواريخ للحوثيين.وكان مسؤولون أمريكان قد أعلنوا في وقت سابق أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، تمكنت من مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية التصريحات عن لسان مسؤولين أمريكيين رفضت الكشف عن هويتهم.وقالت المصادر إن البحرية الأمريكية وفرق خفر السواحل الأمريكية، أوقفت يوم الأربعاء الماضي سفينة صغيرة، في شمال بحر العرم، وعثر فيها على أسلحة إيرانية.وأوضحت أن أجزاء تلك الصواريخ، كانت عبارة عن مكونات متطورة، أول مرة يحصل الحوثيون على مثلها.​وقال المسؤولون: "تلك الواقعة توضح استمرار عمليات تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين".وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، تمكنت السفينة الحربية "يو إس إس فورست شيرمان" خلال قيامها بدوريات بحرية روتينية، من ملاحظة زورقا صغيرا، عليه مجموعة من البحارة ولا يرفع علم أي دولة.وتابع "أوقف أفراد البحرية وخفر السواحل الزورق، وقاموا بتفتيشه ليكتشفوا تلك الأسلحة".ولم يقدم المسؤولون الأمريكان العدد الدقيق لتلك الصواريخ أو أجزائها، ولكنهم اكتفوا بوصفها أنها "كنز كبير"، لأنها كانت ستنقل تقنيات إلى الحوثيين لم تصل إليها من قبل.وجرت القوات الأمريكية الزورق إلى السواحل القريبة والمؤمنة من قبل خفر السواحل اليمني، وتم نقل الأسلحة الإيرانية إلى متن السفينة الأمريكية.وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية قد نشرت تقريرا مطولا، ذكرت فيه أن إيران تستخدم حاليا "طائرات دون طيار" للتحكم في المواقع العسكرية الأمريكية وعدد من المواقع العسكرية والأمنية الأخرى في الشرق الأوسط.ونقلت المجلة الأمريكية عن عسكريين أمريكيين في الشرق الأوسط: "تستخدم قوة للعمليات الخارجية الإيرانية، ما أطلقت عليه الطائرات دون طيار الانتحارية".وقال مسؤولون عسكريون واستخباراتيون لمجلة "نيوزويك"، رفضوا الإفصاح عن هويتهم: "بدأت القوات الأمريكية تستعين بتقنيات جديدة للتغلب على الطائرات المسيرة، خاصة التي تستخدم تقنية "C4i" (السيطرة على مقرات القيادة والاتصالات والكمبيوتر) بالقرب من المواقع الأمريكية في المنطقة".وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد قال إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل وسط تصاعد للتوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين أن لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني، حسب "رويترز".كان البنتاغون قد سمح بدخول حاملة الطائرات إبراهام لنكولن إلى مياه الخليج، وزيارة ميناء في البحرين خلال عطلة عيد الشكر، لكن المسؤولون قالوا إن الاحتياطات المحددة قد اتخذت، بالنظر إلى التهديد، رُغم أنهم لم يذكروا ماهية تلك الاحتياطات.وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها وقعت قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت نفطية في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.







صواريخ إيران اليمن



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