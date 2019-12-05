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المنتخب البحريني يفاجئ الجميع ويعبر العراق إلى نهائي البطولة

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من مباراة منتخب البحرين والعراق

*يمن برس -متابعة خاصة

فاجئ منتخب البحرين، مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، الجميع، وأقصى منتخب العراق من بطولة كأس الخليج "خليجي 24".



وتمكن المنتخب البحريني من الفوز على العراق بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفين



وافتتح العراق التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم، ثم عادل عبد الله خالد الهزاع النتيجة لصالح البحرين في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.





​وتقدم أسود الرافدين مرة أخرى في الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق إبراهيم بايش، ثم عادل محمد جاسم مرهون النتيجة للبحرين في الدقيقة 47.



​ووصل منتخبا العراق والبحرين إلى ركلات الترجيح، التي تقدم فيها البحرين بنتيجة 5-3، بعدما أهدر محمد قاسم ماجد ركلة الترجيح الحاسمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك فاجئ منتخب البحرين، مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول، الجميع، وأقصى منتخب العراق من بطولة كأس الخليج "خليجي 24".وتمكن المنتخب البحريني من الفوز على العراق بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين مقابل هدفينوافتتح العراق التسجيل في الدقيقة السادسة عن طريق مهند علي كاظم، ثم عادل عبد الله خالد الهزاع النتيجة لصالح البحرين في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.​وتقدم أسود الرافدين مرة أخرى في الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق إبراهيم بايش، ثم عادل محمد جاسم مرهون النتيجة للبحرين في الدقيقة 47.​ووصل منتخبا العراق والبحرين إلى ركلات الترجيح، التي تقدم فيها البحرين بنتيجة 5-3، بعدما أهدر محمد قاسم ماجد ركلة الترجيح الحاسمة.







البحرين العراق البطولة



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