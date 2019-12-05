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تعرف على ترتيب اليمن عربياً وعالمياً في حجم الإنفاق العسكري

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*يمن برس - متابعات خاصة

حلت اليمن في المرتبة 15 عربياً و 72 عالمياً في حجم الانفاق العسكري خلال عام 2019 بـ1.4 مليار دولار.



وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي ترتيب الدول العربية من حيث حجم الإنفاق العسكري، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا، تليها الإمارات، التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة رقم 16 عالميا بـ14.3 مليار دولار، ثم الجزائر، التي تحتل المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة رقم 21 عالميا بـ10.5 مليار دولار.



وحلت سلطنة عمان في المرتبة رقم 4 عربيا، والمرتبة 31 عالميا بـ6.7 مليار دولار، تليها العراق، التي تأتي في المرتبة رقم 5 عربيا ورقم 34 عالميا بـ6.05 مليار دولار ثم الكويت في المرتبة رقم 6 عربيا، والمرتبة رقم 38 عالميا بـ 5.2 مليار دولار، تليها مصر التي تحتل المرتبة رقم 7 عربيا، والمرتبة 45 عالميا، من حيث حجم الإنفاق الدفاعي بـ4.4 مليار دولار.



وتأتي المغرب في المرتبة رقم 8 عربيا والمرتبة رقم 51 عالميا بـ3.4 مليار دولار، تليها ليبيا، التي تحتل المرتبة رقم 54 عالميا بـ3 مليارات دولار، ثم السودان، التي تحتل المرتبة الـ10 عربيا والـ58 عالميا بـ2.4 مليار دولار، ثم قطر، التي تأتي في المرتبة رقم 11 عربيا ورقم 64 عالميا بـ1.9 مليار دولار.



وتنفق سوريا، بحسب الموقع، 1.8 مليار دولار، تجعلها في المرتبة رقم 12 عربيا، والـ 65 عالميا، تليها لبنان، التي تحتل المرتبة رقم 67 عالميا بـ1.7 مليار دولار.



وتأتي الأردن في المرتبة رقم 14 عربيا، والمرتبة الـ70 عالميا بـ1.5 مليار دولار، ثم اليمن التي تأتي في المرتبة رقم 15 عربيا والمرتبة رقم 72 عالميا بـ1.4 مليار دولار.



وتحتل البحرين المرتبة رقم 16 عربيا ورقم 79 عالميا بـ730 مليون دولار، تليها تونس، التي تحتل المرتبة رقم 17 عربيا والمرتبة رقم 84 عالميا بإجمالي إنفاق عسكري لا يتجاوز 550 مليون دولار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حلت اليمن في المرتبة 15 عربياً و 72 عالمياً في حجم الانفاق العسكري خلال عام 2019 بـ1.4 مليار دولار.وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي ترتيب الدول العربية من حيث حجم الإنفاق العسكري، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا، تليها الإمارات، التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة رقم 16 عالميا بـ14.3 مليار دولار، ثم الجزائر، التي تحتل المرتبة الثالثة عربيا والمرتبة رقم 21 عالميا بـ10.5 مليار دولار.وحلت سلطنة عمان في المرتبة رقم 4 عربيا، والمرتبة 31 عالميا بـ6.7 مليار دولار، تليها العراق، التي تأتي في المرتبة رقم 5 عربيا ورقم 34 عالميا بـ6.05 مليار دولار ثم الكويت في المرتبة رقم 6 عربيا، والمرتبة رقم 38 عالميا بـ 5.2 مليار دولار، تليها مصر التي تحتل المرتبة رقم 7 عربيا، والمرتبة 45 عالميا، من حيث حجم الإنفاق الدفاعي بـ4.4 مليار دولار.وتأتي المغرب في المرتبة رقم 8 عربيا والمرتبة رقم 51 عالميا بـ3.4 مليار دولار، تليها ليبيا، التي تحتل المرتبة رقم 54 عالميا بـ3 مليارات دولار، ثم السودان، التي تحتل المرتبة الـ10 عربيا والـ58 عالميا بـ2.4 مليار دولار، ثم قطر، التي تأتي في المرتبة رقم 11 عربيا ورقم 64 عالميا بـ1.9 مليار دولار.وتنفق سوريا، بحسب الموقع، 1.8 مليار دولار، تجعلها في المرتبة رقم 12 عربيا، والـ 65 عالميا، تليها لبنان، التي تحتل المرتبة رقم 67 عالميا بـ1.7 مليار دولار.وتأتي الأردن في المرتبة رقم 14 عربيا، والمرتبة الـ70 عالميا بـ1.5 مليار دولار، ثم اليمن التي تأتي في المرتبة رقم 15 عربيا والمرتبة رقم 72 عالميا بـ1.4 مليار دولار.وتحتل البحرين المرتبة رقم 16 عربيا ورقم 79 عالميا بـ730 مليون دولار، تليها تونس، التي تحتل المرتبة رقم 17 عربيا والمرتبة رقم 84 عالميا بإجمالي إنفاق عسكري لا يتجاوز 550 مليون دولار.







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