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بيان عاجل من قوات الحزام الأمني حول المواجهات مع الحرس الرئاسي
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 09:21:00 مساءً

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الحزام الامني
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الحزام الامني

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرتها الكاملة على مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وأكدت عمليات  قوات الحزام الأمني في بيان، مساء اليوم الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على جميع مناطق مديرية أحور عقب اشتباكات مع قوات الجيش الوطني.

وأشارت إلى انسحاب قوات الجيش الوطني الى منطقة شقرة الساحلية بأبين عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

وكان قيادي في فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بأبين، قتل اليوم الخميس في مواجهات مع قوات من اللواء الأول حماية رئاسية بمديرية أحور التابعة لمحافظة أبين جنوبي البلاد.


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خاص - يمن برس

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