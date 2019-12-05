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الأرصاد يحذر من تقلبات مناخية خطيرة بسبب العاصفة “بافان”

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*يمن برس - متابعة خاصة



حذر المركز الوطني للأرصاد من سوء الأحوال الجوية الخطرة في منطقة العاصفة الإعصارية “بافان” والمناطق المجاورة لها والتي تتمركز حالياً جنوب ـ جنوب شرق جزيرة سقطرى.



وأوضح المركز في نشرة تحذيرية اليوم الخميس، أن العاصفة تتحرك باتجاه شمال ـ شمال غرب مصحوبة بأمطار غزيرة حول مركزها.



وتوقع المركز هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية واضطراب للبحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن مع توقع لهطول أمطار على السواحل الشرقية وارتفاع مستوى المد.



وأوضح المركز أن الرياح ستكون شديدة جداً حول مركز العاصفة وتتراوح سرعتها من 65 إلى 75 كم في الساعة مع هبات تصل إلى 85 كم في الساعة, وستكون حالة البحر مضطربة جداً وارتفاع الموج مابين 5- 7 أمتار.



وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في منطقة العاصفة الإعصارية والمناطق المجاورة لها.



ودعا المركز الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التأثيرات المتوقعة للعاصفة الإعصارية القوية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وكانت الحكومة الشرعية وجهت أمس الأربعاء، بتشكيل غرفة عمليات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة عاصفة “بافان” التي تضرب جزيرة سقطرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذر المركز الوطني للأرصاد من سوء الأحوال الجوية الخطرة في منطقة العاصفة الإعصارية “بافان” والمناطق المجاورة لها والتي تتمركز حالياً جنوب ـ جنوب شرق جزيرة سقطرى.وأوضح المركز في نشرة تحذيرية اليوم الخميس، أن العاصفة تتحرك باتجاه شمال ـ شمال غرب مصحوبة بأمطار غزيرة حول مركزها.وتوقع المركز هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية واضطراب للبحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن مع توقع لهطول أمطار على السواحل الشرقية وارتفاع مستوى المد.وأوضح المركز أن الرياح ستكون شديدة جداً حول مركز العاصفة وتتراوح سرعتها من 65 إلى 75 كم في الساعة مع هبات تصل إلى 85 كم في الساعة, وستكون حالة البحر مضطربة جداً وارتفاع الموج مابين 5- 7 أمتار.وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في منطقة العاصفة الإعصارية والمناطق المجاورة لها.ودعا المركز الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التأثيرات المتوقعة للعاصفة الإعصارية القوية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.وكانت الحكومة الشرعية وجهت أمس الأربعاء، بتشكيل غرفة عمليات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة عاصفة “بافان” التي تضرب جزيرة سقطرى.







الارصاد بافان سقطرى



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