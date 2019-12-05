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أمريكا تعرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لمن يأتي بمعلومات عن رجل إيراني خطير متواجد في اليمن

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*يمن برس -متابعة خاصة

عرضت الإدارة الأميركية، الخميس، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري في اليمن، قائلا إن "إيران لا تسعى لمصلحة اليمنيين".



وأوضح برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران أن المسؤول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن ويدعى عبد الرضا شهلات، تورط في محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة لميليشيات الحوثي.



كما أشار هوك إلى الأسلحة الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة مؤخرا في مياه بحر العرب، قائلا في مؤتمر صحفي: "صادرنا أكبر وأخطر شحنة أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن"، وأضاف "على إيران أن تستمع لشعبها وتوقف التدخل في اليمن".



وتعليقا على التظاهرات التي تعم إيران منذ زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي، قال هوك: "قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات التي شملت مئة مدينة".



ودعا المبعوث الأميركي للإفراج عن المعتقلين في سجون إيران.



وتابع "النظام الإيراني فرض 40 عاما من الهمجية في البلاد، والمرشد الإيراني علي خامنئي وصف شعبه بالعصابة".



ومضى يقول: "لدى النظام الإيراني تاريخ موثوق في قتل شعبه والصحفيين والصحفيون يتعرضون للسجن والاغتيال في إيران".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عرضت الإدارة الأميركية، الخميس، مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري في اليمن، قائلا إن "إيران لا تسعى لمصلحة اليمنيين".وأوضح برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران أن المسؤول في الحرس الثوري الإيرني الموجود في اليمن ويدعى عبد الرضا شهلات، تورط في محاولة اغتيال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة لميليشيات الحوثي.كما أشار هوك إلى الأسلحة الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة مؤخرا في مياه بحر العرب، قائلا في مؤتمر صحفي: "صادرنا أكبر وأخطر شحنة أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن"، وأضاف "على إيران أن تستمع لشعبها وتوقف التدخل في اليمن".وتعليقا على التظاهرات التي تعم إيران منذ زيادة أسعار البنزين في منتصف نوفمبر الماضي، قال هوك: "قوات الأمن الإيرانية ربما قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات التي شملت مئة مدينة".ودعا المبعوث الأميركي للإفراج عن المعتقلين في سجون إيران.وتابع "النظام الإيراني فرض 40 عاما من الهمجية في البلاد، والمرشد الإيراني علي خامنئي وصف شعبه بالعصابة".ومضى يقول: "لدى النظام الإيراني تاريخ موثوق في قتل شعبه والصحفيين والصحفيون يتعرضون للسجن والاغتيال في إيران".







أمريكا مكافأة اليمن



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