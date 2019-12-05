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إسرائيل تعلق على وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 09:50:00 مساءً

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إسرائيل تعلق على وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم
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*يمن برس - متابعات
علقت السفارة الإسرائيلية في القاهرة على وفاة المغني الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، الذي حملت إحدى أشهر أغنياته عنوان "أنا بكره إسرائيل".

ونشر الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة على فيسبوك منشورًا جاء فيه: تعرب سفارة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبدالرحيم (شعبولا).

وأضافت: على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقاً صاحب شعبية جارفة.. وداعاً شعبولا – وليرحمك الله".

في سياق متصل، قال موقع "مصراوي" إن السفارة الاسرائيلية في القاهرة حذفت التعزية مساء اليوم الخميس بعد ساعات من نشرها.

وتوفي شعبان عبدالرحيم، الثلاثاء الماضي، في أحد المستشفيات في القاهرة، حيث تعرض إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى .


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خاص - يمن برس

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