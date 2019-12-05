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طارق صالح يكشف معلومات جديدة عن انتفاضة ديسمبر ومقتل عمه والزوكا
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 10:03:00 مساءً

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طارق صالح يكشف معلومات جديدة عن انتفاضة ديسمبر ومقتل عمه والزوكا
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*يمن برس - متابعة خاصة
قال العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، اليوم الخميس، إن الانتفاضة التي رواها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورفيق دربه عارف الزوكا بدمائهما الزكية لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها المتمثلة باستعادة الدولة وتخليص الوطن من شرور عصابة الكهنوت الحوثية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، عددا من قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الذين حضروا  المهرجان الذي أقيم أمس بمدينة الخوخة بمحافظة الحديدة في الذكرى الثانية لمقتل صالح والزوكا وفقاً لوكالة 2 ديسمبر المملوكة لطارق صالح.

وقال طارق صالح: واجهنا مليشيا الحوثي داخل حارة في العاصمة صنعاء وبالسلاح الشخصي انتصارا للوطن والثوابت الوطنية وخسرنا خلالها قائدنا الزعيم ورفيق دربه الأمين وها نحن اليوم خلال عامين نصول ونجول في مناطق مترامية الأطراف بعد أن حولناها مع رفاق السلاح أبطال العمالقة والتهاميين إلى مقابر لعناصر الكهنوت.. وفق قوله.

وأكد أن انتفاضة ديسمبر مستمرة بوتيرة عالية في مسارين متوازيين؛ مسار المعارك في الجبهات لسحق تسللات  المليشيات الحوثية والتنكيل بها ، ومسار بناء القدرات العسكرية في معسكرات التدريب والتأهيل.

وقتل صالح والزوكا على يد مليشيا الحوثي في 4 من ديسمبر 2017 عقب اندلاع المواجهات بين الطرفين في العاصمة صنعاء مطلع الشهر نفسه.


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خاص - يمن برس

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