الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تخلص من "تعب الشتاء" بخطوة بسيطة جداً

تخلص من "تعب الشتاء" بخطوة بسيطة جداً

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

أرجع باحثون في شؤون الصحة، مؤخرًا، التعب كظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، إلى قِصَر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورغ الألمانية، يورغن تسولي: تعب الشتاء يهاجم كبار السن وموظفي العمل المكتبي بصفة خاصة.



ويصيب هذا التعب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب.



ولمحاربة تعب الشتاء، نصح "تسولي" بالتعرض لضوء النهار لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًّا؛ حيث يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي يتسبب في الشعور بالتعب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أرجع باحثون في شؤون الصحة، مؤخرًا، التعب كظاهرة شائعة خلال فصل الشتاء، إلى قِصَر النهار وطول الليل، بالإضافة إلى برودة الطقس والأجواء المظلمة والغائمة.وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال أستاذ علم النفس الحيوي بجامعة ريجنسبورغ الألمانية، يورغن تسولي: تعب الشتاء يهاجم كبار السن وموظفي العمل المكتبي بصفة خاصة.ويصيب هذا التعب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اعتلال المزاج والاكتئاب.ولمحاربة تعب الشتاء، نصح "تسولي" بالتعرض لضوء النهار لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًّا؛ حيث يعمل ضوء النهار على الحد من إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، الذي يتسبب في الشعور بالتعب.







طب صحة تعب الشتاء



شارك الخبر أصدقاءك:



1660

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







