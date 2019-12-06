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صديقة رونالدو تهاجم ميسي وتتحداه أن يلعب لفريق غير برشلونة

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*يمن برس - متابعات

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لم يستوعب هو والمقربون منه بعد فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بكرته الذهبية السادسة في تاريخه، وفض الشراكة مع "الدون" الفائز بخمس كرات، والانفراد بصدارة قائمة الفائزين بالكرات الذهبية.



وقامت صديقة الدون جورجينا رودريغيز بدعمه في حسابها على إنستغرام ووجهت له رسالة دعم، كما تضمنت الرسالة هجوم على ميسي.



وكتبت رودريغيز "غير قابل للمقارنة، ولا يمكن توقيفه، قوي، ملتزم، هناك الإحصاءات والألقاب، وأنت النجم صاحب النتائج الأفضل، فزت بدوري أمم أوروبا وكأس إيطاليا ولقب الدوري الإيطالي وأفضل لاعب في الكالتشيو، ليست فقط الجوائز والألقاب (التي تملك منها الكثير) التي تتكلم عنك، بل رغبتك وشغفك وإرادتك وعملك الجماعي مع زملائك، أنت ملهم في كرة القدم والرياضة للملايين من الأشخاص".



وتابعت "لا تخف التحديات، وخرجت من منطقتك المريحة وتفوقت على نفسك وأظهرت للعالم من هو الرقم واحد".



وفُهمت الجملة الأخيرة "خرجت من منطقتك المريحة "أنها إشارة واضحة إلى ميسي الذي دعاه رونالدو للانتقال إلى الدوري الإيطالي واستعادة الصراع الكروي بين الغريمين في الدوري الإيطالي، لكن ميسي رفض وبرر أنه "يلعب في أفضل نادٍ بالعالم، وعليه لماذا يتركه".



وكان ميسي قال، في حديث لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، إنه عندما فاز رونالدو بكرته الذهبية الخامسة في 2017 وعادل رقمه القياسي آلمه ذلك قليلا "لأنه لم يعد وحيدا في القمة".



يذكر أن رونالدو، الذي فضل حضور حفل توزيع جوائز الدوري الإيطالي والتي فاز فيها بجائزتي أفضل لاعب في البطولة وأفضل مهاجم على حضور حفل الكرة الذهبية الذي حل فيه ثالثا خلف ميسي وفان دايك، لعب لأربعة فرق مختلفة، هي سبورتينغ البرتغالي ومان يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في حين أمضى ميسي مسيرته في البرسا.

وخلال مسيرته سجل رونالدو أكثر من سبعمئة هدف، وفاز بستة ألقاب بطولات محلية وخمسة ألقاب بدوري الأبطال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لم يستوعب هو والمقربون منه بعد فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بكرته الذهبية السادسة في تاريخه، وفض الشراكة مع "الدون" الفائز بخمس كرات، والانفراد بصدارة قائمة الفائزين بالكرات الذهبية.وقامت صديقة الدون جورجينا رودريغيز بدعمه في حسابها على إنستغرام ووجهت له رسالة دعم، كما تضمنت الرسالة هجوم على ميسي.وكتبت رودريغيز "غير قابل للمقارنة، ولا يمكن توقيفه، قوي، ملتزم، هناك الإحصاءات والألقاب، وأنت النجم صاحب النتائج الأفضل، فزت بدوري أمم أوروبا وكأس إيطاليا ولقب الدوري الإيطالي وأفضل لاعب في الكالتشيو، ليست فقط الجوائز والألقاب (التي تملك منها الكثير) التي تتكلم عنك، بل رغبتك وشغفك وإرادتك وعملك الجماعي مع زملائك، أنت ملهم في كرة القدم والرياضة للملايين من الأشخاص".وتابعت "لا تخف التحديات، وخرجت من منطقتك المريحة وتفوقت على نفسك وأظهرت للعالم من هو الرقم واحد".وفُهمت الجملة الأخيرة "خرجت من منطقتك المريحة "أنها إشارة واضحة إلى ميسي الذي دعاه رونالدو للانتقال إلى الدوري الإيطالي واستعادة الصراع الكروي بين الغريمين في الدوري الإيطالي، لكن ميسي رفض وبرر أنه "يلعب في أفضل نادٍ بالعالم، وعليه لماذا يتركه".وكان ميسي قال، في حديث لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، إنه عندما فاز رونالدو بكرته الذهبية الخامسة في 2017 وعادل رقمه القياسي آلمه ذلك قليلا "لأنه لم يعد وحيدا في القمة".يذكر أن رونالدو، الذي فضل حضور حفل توزيع جوائز الدوري الإيطالي والتي فاز فيها بجائزتي أفضل لاعب في البطولة وأفضل مهاجم على حضور حفل الكرة الذهبية الذي حل فيه ثالثا خلف ميسي وفان دايك، لعب لأربعة فرق مختلفة، هي سبورتينغ البرتغالي ومان يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، في حين أمضى ميسي مسيرته في البرسا.وخلال مسيرته سجل رونالدو أكثر من سبعمئة هدف، وفاز بستة ألقاب بطولات محلية وخمسة ألقاب بدوري الأبطال.







ميسي رونالدو الكرة الذهبية



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