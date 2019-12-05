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السعودية تطيح بقطر وتتأهل إلى نهائي "خليجي 24"
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 11:40:00 مساءً

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السعودية تطيح بقطر وتتأهل إلى نهائي "خليجي 24"
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*يمن برس - متابعات
تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، بعد تغلبه على نظيره القطري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه عبد الله الحمدان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وسيواجه المنتخب السعودي في المباراة النهائية الأحد المقبل منتخب البحرين، الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية على العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتستضيف قطر النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم في الفترة بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.


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خاص - يمن برس

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