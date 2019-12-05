 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قرار جمهوري غير معلن من الرئيس هادي
قرار جمهوري غير معلن من الرئيس هادي
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 11:03:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
هادي
هادي

*يمن برس - متابعة خاصة
عين الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وكيلاً جديداً لمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن) بقرار جمهوري غير معلن.

وأصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميما بشأن تعيين وكيلا للمحافظة لشؤون الشهداء والجرحى بقرار من الرئيس هادي.

وعمم المحافظ البحسني لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة تعميما حمل الرقم "34" لعام 2019م بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 2019م بشأن تعيين حسن سالم علي الجيلاني وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الشهداء والجرحى.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
2525
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©