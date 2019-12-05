الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قرار جمهوري غير معلن من الرئيس هادي

قرار جمهوري غير معلن من الرئيس هادي

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

هادي

*يمن برس - متابعة خاصة

عين الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وكيلاً جديداً لمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن) بقرار جمهوري غير معلن.



وأصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميما بشأن تعيين وكيلا للمحافظة لشؤون الشهداء والجرحى بقرار من الرئيس هادي.



وعمم المحافظ البحسني لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة تعميما حمل الرقم "34" لعام 2019م بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 2019م بشأن تعيين حسن سالم علي الجيلاني وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الشهداء والجرحى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عين الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وكيلاً جديداً لمحافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن) بقرار جمهوري غير معلن.وأصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميما بشأن تعيين وكيلا للمحافظة لشؤون الشهداء والجرحى بقرار من الرئيس هادي.وعمم المحافظ البحسني لمدراء عموم مكاتب الوزرات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والوحدات الإدارية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة تعميما حمل الرقم "34" لعام 2019م بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 2019م بشأن تعيين حسن سالم علي الجيلاني وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الشهداء والجرحى.







اليمن هادي قرار جمهوري



شارك الخبر أصدقاءك:



2525

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







