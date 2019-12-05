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نانسي تصف ترامب بـ"الجبان".. والأخير يرد
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 11:20:00 مساءً

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نانسي تصف ترامب بـ"الجبان".. والأخير يرد
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*يمن برس - وكالات

نعتت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بـ"الجبان"، وأشارت مع ذلك إلى أنها لا تكنّ الكراهية له.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس ردا على سؤال الصحفيين عن كراهيتها لترامب: "لا أكره أحدا. ربوني في عائلة كاثوليكية، ونحن لا نكره أحدا في العالم. وبالتالي لا تتهموني".

وانتقدت بيلوسي سياسات ترامب في مختلف المجالات، واصفة إياه بـ"الجبان" لعدم اتخاذه أي خطوات لمحاربة العنف الناجم عن انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة كما وصفته بـ"القاسي" بسبب سياساته تجاه المهاجرين، وانتقدت مواقفه تجاه تغير المناخ.

لكنها أشارت إلى أن تلك الأمور لا علاقة لها بالتحقيق في قضية عزل ترامب، مشيرة إلى أن ما يجري حاليا في مجلس النواب "متعلق بدستور الولايات المتحدة والحقائق التي تدل على خيانة الرئيس لقسمه".

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات بيلوسي في تغريدة على "تويتر"، قائلا إنها أصيبت بـ "انهيار عصبي" واعتبر أنها بيلوسي تكره منجزات إدارته.

ويأتي ذلك بعد أن أمرت بيلوسي لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب بإعداد مواد ملف عزل ترامب، التي ستكون بمثابة الاتهام الرسمي له بممارسة الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.


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خاص - يمن برس

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